کارمند هواوی به اتهام جاسوسی در لهستان دستگیر شد

مقامات لهستان از دستگیری دو نفر به اتهام جاسوسی خبر داده‌اند که یکی از آن‌ها تبعه چین و کارمند شرکت هواوی بوده است. البته سخنگوی سازمان اطلاعات لهستان خاطرنشان کرده که دستگیری این تبعه چینی مربوط به اعمال فردی وی بوده و اتهاماتش ارتباط مستقیمی با شرکت هواوی ندارد. سازمان اطلاعات لهستان اعلام کرده که آن‌ها مدارک زیادی برای این اتهام در دست دارند و فرد دیگری که دستگیر شده، یکی از مقام‌های بلندپایه سابق سازمان اطلاعات بوده است.

هر دوی آن‌ها تفهیم اتهام شده‌اند و و تا سه ماه آینده در بازداشت باقی می‌مانند.

هر دوی آن‌ها تفهیم اتهام شده‌اند و و تا سه ماه آینده در بازداشت باقی می‌مانند و شاید تا ۱۰ سال حکم زندان دریافت کنند. شرکت هواوی هم اعلام کرده از این موضوع خبردار است و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هوآوی اصول و قوانین کشورهایی را که در آن فعالیت دارد رعایت می‌کند و از کارمندان خود نیز می‌خواهیم از قانون کشوری که در آن هستند، پیروی کنند.»

این کمپانی در سال گذشته با حواشی زیادی دست و پنجه نرم کرد که از امتناع اپراتورهای مخابراتی آمریکایی از همکاری با این شرکت آغاز شد. سپس دولت ترامپ تلاش کرد که دیگر کشورها را به عدم استفاده از تجهیزات هواوی ترغیب کند که این درخواست تا حد زیادی با جواب مثبت کشورهایی مانند استرالیا و بریتانیا روبرو شده است. و بعد از دستگیری مدیر مالی هواوی در کانادا به اتهام دور زدن تحریم‌های علیه ایران، این خبر جاسوسی یکی از کارمندان این شرکت، بخش جدیدی از این حواشی اتمام ناپذیر محسوب می‌شود.

