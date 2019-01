به تازگی بنچمارک یک دستگاه نامشخص در اپلیکیشن AnTuTu منتشر شده که نشان می‌دهد پردازنده جدید و ۱۱ نانومتری کوالکام اسنپدراگن ۶۷۵ از پردازنده میان‌رده اسنپدراگن ۷۱۰ قوی‌تر است. این پردازنده توانسته امتیاز ۱۷۴ هزار را در این اپلیکیشن بگیرد که از امتیاز ۱۵۵ هزار پردازنده ۱۰ نانومتری اسنپدراگن ۷۱۰ که در گوشی اوپو RX17 Pro استفاده شده، بیشتر است.

بیش از اینکه این پردازنده قوی‌تر از اسنپدراگن ۷۱۰ است، این اهمیت دارد که این بنچمارک با چه گوشی گرفته شده است. تاکنون تنها گوشی HiSense U30 با این پردازنده معرفی شده و قرار است گوشی موتو پی۴۰ نیز با این پردازنده معرفی شود. از آن‌جایی که هنوز خبری از گوشی موتورولا نیست، حدس می‌زنیم این نتیجه مربوط به HiSense U30 باشد.

جدا از اپلیکیشن AnTuTu، بنچمارک این پردازنده با گوشی HiSense U30 در اپلیکیشن Geekbench نیز مشاهده شده است. آنطور که در Geekbench مشخص شده، این گوشی با اندروید پای و ۶ گیگابایت رم همراه بوده و توانسته در بخش تک هسته‌ای، امتیاز ۲.۲ هزار را دریافت کند. در بخش چند هسته‌ای نیز امتیاز ۵.۸ هزار ثبت شده است که با امتیاز اوپو RX17 Pro که به اسنپدراگن ۷۱۰ مجهز است، شباهت زیادی دارد.

به طور کل پردازنده اسنپدراگن ۶۷۵، چیپست هیجان انگیزی برای گوشی‌های میان‌رده است و در مقایسه با نزدیک‌ترین رقبای خود یعنی اسنپدراگن ۶۷۰ و ۷۱۰، تقریبا می‌توان گفت قوی‌تر است. اسنپدراگن ۶۷۵ از دو هسته ۲ گیگاهرتزی Kyro 460 Cortex-A76 و شش هسته ۱.۷ گیگاهرتزی Kyro 460 Cortex-A55 بهره می‌برد و بر پایه لیتوگرافی ۱۱ نانومتری ساخته شده است. در مقایسه، پردازنده اسنپدراگن ۶۷۰ از دو هسته ۲ گیگاهرتزی Kyro 360 Cortex-A75 و شش هسته ۱.۷ گیگاهرتزی Kyro 360 Cortex-A55 بهره می‌برد و بر پایه لیتوگرافی ۱۰ نانومتری ساخته شده است. پردازنده اسنپدراگن ۷۱۰ نیز از نوع ۱۰ نانومتری بوده و دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Kyro 360 Cortex-A75 و شش هسته ۱.۷ گیگاهرتزی Kyro 360 Cortex-A55 ساخته شده است.

این امتیازهای ثبت شده در بنچمارک‌ها نشان می‌دهد که استفاده از Kyro 460 توانسته عملکرد کلی پردازنده را بالاتر ببرد و از این نظر شاید بتوان گفت پردازنده اسنپدراگن ۶۷۵ بهترین پردازنده میان‌رده‌ها در حال حاضر به شمار می‌آید.

منبع: GSMArena

