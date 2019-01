بخش موبایل سونی در یکی دو سال اخیر نتوانسته آنطور که باید خوب عمل کند و از همین رو تغییرات مختلف در این بخش در حال انجام شدن است. این تغییرات شامل تغییر استراتژی نیز می‌شود و قرار است در اواخر ماه فوریه، این تغییرات را ببینیم. مدیر ارشد اجرایی سونی موبایل گفته است که در نمایشگاه MWC در شهر بارسلون، سونی نشان خواهد داد که مسیر جدید این شرکت در دنیای گوشی‌های هوشمند به چه سمت و سویی خواهد بود.

همچنین Sony وعده داده که در بخش دوربین و عکاسی با موبایل، شاهد تحول در گوشی‌های این شرکت باشیم اما اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نکرده است. این موضوع را می‌توانیم از اطلاعات و عکس‌هایی که از پرچمدار بعدی این شرکت یعنی Xperia XZ4 منتشر شده نیز ببینیم چرا که این گوشی، اولین گوشی سه دوربینه سونی خواهد بود. همچنین سونی اخیرا Shigeki Ishizuka را از بخش دوربین سونی به بخش موبایل منتقل کرده است.

اما در کنار این موارد، خبرهای خوبی درباره نسخه کامپکت از گوشی اکسپریا XZ4 شنیده می‌شود. Mesa، مدیر اجرایی سونی، در این زمینه گفته است که «همیشه تقاضا برای اندازه‌های مختلف وجود دارد اما مردم حالا ترجیح می‌دهند نمایشگر بزرگ‌تری برای محتوای خود داشته باشند». با توجه به این جمله، حدس می‌زنیم عرضه اکسپریا XZ4 منتفی باشد. البته ممکن هم هست که سونی اکسپریا XZ4 را با مشخصات سخت‌افزاری ضعیف‌ترین از XZ4 عرضه کند تا بتواند با قیمت کمتری این گوشی را روانه بازار کرده و مشتریان را جذب کند.

اما با این وجود فلسفه گوشی‌های کامپکت سونی زیر سوال می‌رود چراکه همیشه این گوشی‌ها، مشخصات سخت‌افزاری رده بالا و مشابه پرچمداران هم دوره خود داشته‌اند.

علاوه براین‌ها، با وجود عرضه گوشی‌های مختلف گیمینگ، شانس عرضه یک گوشی با برند پلی‌استیشن نیز کمتر شده است. گوشی ۵G نیز دیگر ترندی است که به نظر می‌رسد Sony نمی‌خواهد با عجله وارد آن شود و ترجیح می‌دهد ابتدا این شبکه در بازار جا بیفتد و بعدا وارد آن شود.

