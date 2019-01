ظاهرا تولید انبوه ایرپاور اپل آغاز شده است

طبق جدیدترین گزارش‌های منتشر شده، به‌نظر می‌رسد تولید انبوه پد شارژ بی‌سیم اپل که از عنوان ایرپاور بهره می‌برد، بالاخره آغاز شده است. این خبر به نقل از یک «منبع معتبر» مطرح شده است. اگر چنین خبری حقیقت داشته باشد، به‌نظر می‌رسد این محصول بعد از ماه‌ها انتظار، به‌زودی روانه‌ی بازار می‌شود. در سپتامبر ۲۰۱۷، اپل در کنار معرفی آیفون ۸ و آیفون X، از یک پد شارژ بی‌سیم به نام ایرپاور رونمایی کرد که می‌تواند به‌طور همزمان آیفون، اپل واچ و هدفون‌های ایرپاد را شارژ کند. اپل در این مراسم به قیمت آن اشاره‌ای نکرد و قرار بود در سال ۲۰۱۸ در بازار عرضه شود.

به نظر می‌رسد اپل بالاخره توانسته مشکلات مربوط به فرایند ساخت ایرپاور را حل و فصل کند.

با توجه به اینکه در حال حاضر در سال ۲۰۱۹ به سر می‌بریم، طبیعتا این وعده عملی نشده است. نکته‌ی جالب توجه اینجاست که طی این مدت و در انواع و اقسام مراسم‌ها، اپل هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرده و گویا امیدوار بودند کاربران این مساله را فراموش کنند. در ژوئن ۲۰۱۸، گزارشی منتشر شد که به‌دلیل ماهیت این دستگاه که باید سه گجت را به‌طور همزمان شارژ کند، این پد شارژ بیش از حد داغ می‌شود و اپل هنوز راه‌حلی برای این مشکل پیدا نکرده است. اخیرا، برخی از تحلیلگران اعلام کردند که احتمالا در اوایل سال ۲۰۱۹ شاهد عرضه ایرپاور خواهیم بود. همچنین شایعاتی مبنی بر عرضه مدل جدید ایرپاد در اوایل سال ۲۰۱۹ منتشر شد که این مدل جدید از فناوری شارژ بی‌سیم پشتیبانی خواهد کرد؛ این موضوع به گمانه‌زنی‌های جدیدی دامن زد که اپل می‌خواهد این محصول را پس از عرضه ایرپاور، روانه‌ی بازار کند. و حالا طبق گزارش سایت MacRumors، ظاهرا اپل بالاخره توانسته مشکلات مربوط به فرایند ساخت ایرپاور را حل و فصل کند.

اگر این گزارش صحیح باشد، به‌زودی باید خبرهای موثق بیشتری در رابطه با این محصول منتشر شود. گفته می‌شود شرکت چینی Luxshare Precision که سازنده هدفون‌های ایرپاد است، مسئولیت ساخت این پدهای شارژ را بر عهده دارد. البته از آنجایی که اپل در زمینه‌ی ایرپاور بسیار بدقول بوده، بهتر است تا اطلاع ثانوی چنین گزارشی را چندان جدی نگیریم.

