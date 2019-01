ماه گذشته، تصویری زنده از پنل پشتی پرچم‌دار جدید وان پلاس منتشر شد. از آن زمان، اطلاعات زیادی در رابطه با این گوشی منتشر نشده است. اما ساعاتی قبل، یک تصویر زنده منتسب به نمونه اولیه وان پلاس ۷ در کنار وان‌پلاس ۶T در اینترنت قرار گرفت.

قبل از اینکه این عکس را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم، باید بگوییم که شاید این عکس حقیقی نباشد و به همین خاطر، بهتر است با شک و تردید زیادی به این عکس نگاه کنیم. از حاشیه‌ی فوقانی شروع می‌کنیم که چشم‌گیرترین مشخصه‌ی پنل جلویی به حساب می‌آید و بسیار باریک است. در حقیقت، کمپانی مادر وان پلاس یعنی اوپو قبلا چنین طراحی‌ای را برای اوپو Find X عملی کرده و با توجه به اینکه این دو شرکت معمولا تکنولوژی‌های خود را به اشتراک می‌گذارند، عملی کردن این نوع طراحی توسط وان پلاس غیرممکن نیست.

حالا باید به نکته‌ی دوم این عکس توجه کنیم که آن چیزی نیست جز مکانیزم کشویی. همانطور که در کیس محافظ مدل اولیه وان پلاس ۷ می‌توانید ببینید، در بخش فوقانی آن حفره‌هایی برای دوربین و سنسورهای مجاورت تعبیه شده است. این نشان می‌دهد که به احتمال زیاد مانند اوپو Find X، شاهد بهره‌گیری از مکانیزم کشویی خواهیم بود.

احتمالا حالا پیش خود می‌گویید که این گوشی دقیقا همان اوپو Find X است و فقط از تصویر پس‌زمینه گوشی‌های وان‌پلاس بهره می‌برد. اول از همه، باید به سمت راست بدنه‌ی آن اشاره کنیم که در کنار دکمه پاور، سوییچ همیشگی گوشی‌های وان‌پلاس یعنی Alert Slider قرار دارد. علاوه بر این، اسپیکر بخش فوقانی نمایشگر تا حد زیادی عریض‌تر از قطعه مشابه در اوپو Find X است و به همین خاطر احتمالا شاهد بهره‌گیری از اسپیکر استریو خواهیم بود.

اگر شرکت وان‌پلاس به برنامه‌ی همیشگی خود پایبند بماند، پس وان پلاس ۷ در کنار نخستین گوشی ۵G این شرکت در ماه مه معرفی خواهند شد. با توجه به این موضوع، باید انتظار انتشار خبرها و تصاویر موثق‌تری را داشته باشیم. در همین زمینه باید به یک تصویر رندر هم اشاره کنیم که بر اساس همین تصویر زنده خلق شده و طراحی احتمالی گوشی مذکور را نشان می‌دهد.

