ساعاتی قبل شرکت سامسونگ یک بیانیه خبری منتشر کرد که طبق آن، در تاریخ ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) گوشی‌های سری گلکسی M در کشور هند معرفی و عرضه می‌شوند. به گفته‌ی مقام ارشد سامسونگ در کشور هند، این گوشی‌ها از طریق سایت این شرکت و آمازون هند به فروش می‌رسند و آن‌ها امیدوارند با انجام این کار، آمار فروش آنلاین گوشی‌های سامسونگ دو برابر شود.

بازار کشور هند، بعد از چین، بزرگ‌ترین بازار گوشی‌های هوشمند جهان است و در انتهای سال ۲۰۱۷، شیائومی توانست مقام نخست سامسونگ را از آن خود کند. شیائومی به‌لطف عرضه‌ی گوشی‌های مقرون به صرفه «ردمی»، در هند طرفداران پروپاقرص زیادی به دست آورده ولی سامسونگ از لحاظ گوشی‌های ارزان‌قیمت باکیفیت حرفی برای گفتن ندارد. اگرچه کارشناسان می‌گویند این غول کره‌ای همچنان در زنجیره تامین و بخش تحقیق و توسعه توان زیادی دارد. سامسونگ هم برای بهره‌گیری از این نقاط قوت، سال گذشته بزرگترین کارخانه تولید گوشی هوشمند را در هند تاسیس کرد.

در چند هفته گذشته، جزئیات زیادی در مورد گوشی‌های گلکسی M منتشر شده که بر اساس آن‌ها، باید انتظار معرفی سه گوشی M10، M20 و M30 را داشته باشیم و مدل آخر، از تراشه اگزینوس ۷۸۸۵ و ۴ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد. قیمت این گوشی‌ها از کمتر از ۱۰ هزار روپیه (۱۴۲ دلار) تا ۲۰ هزار روپیه خواهد بود. دقایقی قبل، تصاویر تبلیغاتی این گوشی‌ها منتشر شد که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.

منبع: TechCrunch

منبع متن: digikala