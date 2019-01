اگرچه مدتی قبل شرکت Royole نخستین گوشی تاشو جهان را معرفی کرده، اما باید بگوییم که بسیاری از کاربران همچنان بی‌صبرانه منتظر معرفی نخستین گوشی تاشو سامسونگ هستند و می‌خواهند ببینند سامسونگ چه نوآوری‌هایی را عملی کرده است. چند روز قبل، گزارشی منتشر شد که گلکسی Fold (یا هر نام دیگری که سامسونگ برای این گوشی انتخاب کرده)، همزمان با گلکسی اس ۱۰ در تاریخ ۲۰ فوریه (۱ اسفند) معرفی خواهد شد. حالا، به‌نظر می‌رسد خود سامسونگ هم این خبر را تایید کرده است.

این کمپانی، بر روی دو ساختمان تاریخی بزرگ در مرکز پاریس، دو بیلبورد عظیم نصب کرده که حاوی کلمات کره‌ای هستند. البته این کلمات تصادفی نیستند و عبارات «آینده باز می‌شود» و «بیستم فوریه» نقش بسته است.

سامسونگ مطمئنا نمی‌خواسته بیش از حد رمزآلود عمل کند و مشخصا «باز شدن» به گوشی تاشو این شرکت اشاره دارد. خوشبختانه تا حالا اطلاعات زیادی در مورد این گوشی منتشر شده و با قاطعیت زیادی می‌توانیم در مورد مشخصات آن اظهارنظر کنیم. در ابتدا گفته می‌شد این گوشی از دو باتری ۳۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد ولی ظاهرا باید انتظار بهره‌گیری از ۲ باتری ۲۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی داشته باشیم. همچنین بر اساس یک خبر دیگر، به نظر می‌رسد این گوشی تاشو از ۱۲ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد و کاربران از بین مدل مجهز به ۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت حافظه داخلی حق انتخاب دارند. در نهایت هم باید بگوییم چنین گوشی قدرتمندی با قیمتی حدود ۱۸۰۰ دلار روانه‌ی بازار می‌شود و در ابتدا سامسونگ فقط تعداد محدودی از این گوشی را تولید خواهد کرد.

با توجه به موارد ذکر شده، حدود یک ماه دیگر در تاریخ ۲۰ فوریه (۱ اسفند) انتظار داریم در کنار معرفی گلکسی اس ۱۰، از این گوشی تاشو هیجان‌انگیز هم پرده‌برداری شود. البته فروش این گوشی به این‌زودی‌ها آغاز نمی‌شود و در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ روانه‌ی بازار خواهد شد.

منبع: Phone Arena

The post سامسونگ به‌صورت غیرمستقیم تاریخ معرفی گوشی تاشو خود را اعلام کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala