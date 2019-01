به نظر می‌رسد بعد از مدت‌ها انتظار، گوشی نوکیا ۹ به‌زودی (طبق یک گزارش در آخرین هفته ژانویه) معرفی می‌شود و «به طور حتم» پیش از شروع ماه مارس روانه‌ی بازار خواهد شد. اما چرا شرکت نوکیا برای عرضه این گوشی این همه عجله دارد؟

با توجه به اینکه این گوشی مدت‌ها در دست توسعه بوده و از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۴۵ بهره می‌برد، احتمالا HMD نمی‌خواهد کاربران این گوشی را با گوشی‌های ۲۰۱۹ مقایسه کنند. البته کمپانی HMD برای این موضوع هم برنامه دارد و می‌خواهد در ماه آگوست نوکیا ۹ مبتنی بر تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ که از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کند، عرضه کند. همچنین در این مدل احتمالا شاهد دوربین‌های بهبود یافته هم خواهیم بود.

مهم‌ترین مشخصه‌ی این گوشی، بهره‌گیری از دوربین ۵ گانه است و همچنین گفته می‌شود نوکیا ۹ از برند PureView هم بهره می‌برد.

این گوشی مجهز به نمایشگر اولد ۵.۹۹ اینچی و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است. از دیگر مشخصات سخت‌افزاری آن هم می‌توانیم به ۶ و ۸ گیگابایت حافظه رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی، باتری ۴۱۵۰ میلی‌آمپر ساعتی، پشتیبانی از شارژ بی‌سیم و استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار اشاره کنیم. در نهایت هم طبق گزارش‌ها، این گوشی با قیمتی در حوالی ۹۰۰ دلار روانه‌ی بازارها می‌شود.

