مشخصات کامل، قیمت و تاریخ عرضه نخستین گوشی ۵G سامسونگ افشا شد

طبق جدیدترین اطلاعات منتشر شده، نخستین گوشی ۵G سامسونگ گلکسی اس ۱۰ ایکس نام دارد و مشخصات فنی آن از این قرار است:

نمایشگر ۶.۷ اینچی سوپر AMOLED

۴ دوربین اصلی و ۲ دوربین سلفی

۱۰ و ۱۲ گیگابایت حافظه رم

۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت حافظه داخلی

اگزینوس ۵۱۰۰ به‌عنوان مودم ۵G

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

عرضه در تاریخ ۲۹ مارس (۹ فروردین)

قیمت بین ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار

به گزارش رسانه‌های کره‌ای، نخستین گوشی ۵G سامسونگ تحت عنوان گلکسی اس ۱۰ ایکس در تاریخ ۲۹ مارس در کره جنوبی با قیمت پایه ۱۴۲۴ دلار عرضه می‌شود. تاریخ عرضه دیگر مدل‌های گلکسی اس ۱۰ هشتم مارس است و قیمت پایه آن‌ها از ۷۰۰ دلار آغاز می‌شود.

اما چرا قیمت گران‌ترین مدل گلکسی اس ۱۰ بیش از دو برابر ارزان‌ترین مدل است؟ اول از همه باید بگوییم که مدل ۵G در مجموع از ۶ دوربین، حداقل ۱۰ گیگابایت حافظه رم و حداکثر ۱ ترابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. علاوه بر این، سامسونگ باتری بسیار حجیم ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی برای این گوشی در نظر گرفته است. برای مقایسه باید بگوییم که گلکسی اس ۱۰ پلاس از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. البته باید خاطرنشان کنیم که باتری مدل ۵G علاوه بر تامین انرژی مربوط به مودم ۵G، باید انرژی نمایشگر بسیار بزرگ ۶.۷ اینچی را هم تامین کند.

همانطور که انتظار داشتیم، نخستین گوشی ۵G این شرکت از مودم اگزینوس ۵۱۰۰ بهره می‌برد. از لحاظ ویژگی‌های نرم‌افزاری، ظاهرا این گوشی از قابلیتی تحت عنوان Life pattern (که شاید این عنوان تغییر یابد) بهره می‌برد. به‌لطف بهره‌گیری از این مشخصه، گوشی مذکور می‌تواند خود را با نحوه‌ی استفاده‌ی کاربر تطبیق دهد تا در نهایت کارهای روتین را به‌صورت خودکار انجام دهد.

در آخر سوالی که مطرح می‌شود که چرا سامسونگ این گوشی را ابتدا فقط در کره جنوبی عرضه می‌کند؟ در جواب این سوال باید بگوییم که اپراتورهای مخابراتی این کشور، اینترنت ۵G را در ماه مارس در بسیاری از شهرهای کره جنوبی ارائه خواهند کرد و دلیل اصلی عرضه این گوشی در این ماه به همین موضوع برمی‌گردد. البته طبق گزارش‌ها، گوشی مذکور خیلی زود در آمریکا هم عرضه خواهد شد.

