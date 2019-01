آخرین باری که اپل، سخت‌افزار آیپاد تاچ را به‌روزرسانی کرد ژوئیه ۲۰۱۵ بود که آن را همراه با تراشه A8 و دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی عرضه کرد. اما حالا به گزارش رسانه‌های ژاپنی و به گفته برخی از تامین‌کنندگان قطعات، به‌نظر می‌رسد اپل تصمیم دارد نسل هفتم آیپاد تاچ را معرفی کند. اگرچه در این رابطه جزئیات چندانی مطرح نشده، ولی روی هم رفته می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از نمایشگر بزرگ‌تر-نمایشگر فعلی از نوع ۴ اینچی است-و برخی از بهبودهای سخت‌افزاری را داشته باشیم. شاید هم اپل از تاچ آی‌دی استفاده کند و باید ببینیم که سرنوشت جک هدفون چه می‌شود. علاوه بر نسل جدید آیپاد تاچ، در این گزارش به آیفون های ۲۰۱۹ هم اشاره شده است.

این گزارش خاطرنشان کرده که طراحی نهایی این گوشی‌ها هنوز تایید نشده است.

مشخصا، در آن آمده که اپل مانند جدیدترین مدل آیپد پرو، پورت USB-C را جایگزین پورت لایتنینگ خواهد کرد. البته این گزارش خاطرنشان کرده که طراحی نهایی این گوشی‌ها هنوز تایید نشده است و بنابراین، هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت در رابطه این موضوع اظهارنظر کنیم.علاوه بر این مشخصه، انتظار می‌رود آیفون های ۲۰۱۹ از فیس آی‌دی بهبودیافته و بریدگی نمایشگر کوچک‌تر بهره ببرند و ظاهرا جانشین آیفون XS مکس مجهز به سه دوربین اصلی خواهد بود. اما در رابطه با جانشین آیفون XR، احتمالا شاهد بهره‌گیری از دوربین دوگانه خواهیم بود.

این سه آیفون مطابق معمول در ماه سپتامبر معرفی خواهند شد. اگر هم اپل مشغول توسعه‌ی نسل هفتم آیپاد تاچ باشد، این گجت‌ها به احتمال زیاد در همین مراسم معرفی خواهند شد. البته می‌توانیم انتظار معرفی این محصول را در کنفرانس WWDC در ماه ژوئن یا مراسم ماه مارس را داشته باشیم که گفته می‌شود آیپد مینی ۵، پد شارژ ایرپاور و نسل جدید هدفون‌های ایرپاور معرفی خواهند شد.

