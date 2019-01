با مراکز معتبر دریافت و ارسال موبایل و تبلت سامسونگ آشنا شوید

شرکت سامسونگ ایران در جدیدترین طرح خود در راستای ساده‎تر کردن روند خدمات رسانی به کاربران تلفن همراه اقدام به گشایش دفاتری با نام مراکز دریافت و ارسال گوشی‌های موبایل و تبلت کرده است. این دفاتر با نصب لوگوی ویژه سامسونگ از فروشگاه‎های دیگر متمایز می‌شوند و به این ترتیب دسترسی به خدمات پس از فروش سامسونگ را حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور برای کاربران فراهم می‎کنند.

این مراکز پس از تشخیص نوع ایراد، دستگاه نیازمند تعمیر را مطابق استانداردهای سامسونگ و با در نظر گرفتن تمامی مسائل ایمنی دستگاه از جمله بیمه معتبر و بسته‌بندی مناسب در جعبه‌های مختص ارسال و دریافت گوشی تلفن همراه، به مراکز اصلی خدمات پس از فروش سامسونگ ارسال می‌کند. در مرحله بعد دستگاه توسط تکنسین‌های مجرب سامسونگ تعمیر شده و در خاتمه به مراکز مذکور بازگردانده می‌شود تا به مشتریان تحویل گردد.

با هدف تامین آرامش خاطر کاربران بابت دریافت خدمات در سطح استاندارد جهانی، کنترل کیفیت و استفاده از قطعات اصلی سامسونگ برآن شدیم تا نشان ویژه‌ای برای مراکز مخصوص دریافت و ارسال گوشی‌‌ها و تبلت‌های سامسونگ طراحی کنیم تا این مراکز را از سایر فروشگاه‌های متفرقه ارائه دهنده تعمیرات متمایز کند.

نشان اختصاصی این مراکز که حاوی کد مرکز دریافت و ارسال مورد نظر است روی شیشه مراکز مجاز دریافت و ارسال نصب شده و از این پس مشتریان محترم تلفن همراه سامسونگ می‌توانند با خیالی آسوده دستگاه‌های خود را جهت تعمیر به این مراکز تحویل دهند.

برای اطلاع از نزدیک‌ترین مراکز رسمی خدمات پس از فروش موبایل سامسونگ کافیست با مرکز تماس موبایل به شماره ۴۲۱۳۲-۰۲۱ تماس بگیرید و ضمن دریافت اطلاعات مکانی، از ساعات فعالیت این مراکز آگاه شوید.

مرکز تماس سامسونگ همچنین پاسخگوی سوالات فنی و عمومی کاربران در مورد تلفن‌ همراه و صحت و اعتبار ضمانت‌ نامه دستگاه خواهد بود. ضمن اینکه کاربران گوشی‌های سامسونگ به کمک نرم‌افزار Smart Tutor می‌توانند از طریق اینترنت به کارشناسان مجرب مرکز تماس موبایل سامسونگ متصل شوند و مشکلات فنی خود را از راه دور و بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراکز خدمات، برطرف کنند.

همچنین می‌توانید با مراجعه به وب‌گاه اینترنتی سامسونگ به نشانی http://www.samsung.com/iran/support و انتخاب محصول مورد نظر، شهر، شهرستان یا کد پستی خود از مکان نزدیک‌ترین مراکز رسمی خدمات پس از فروش سامسونگ آگاه شوید.

سامسونگ، ارائه خدمات گسترده پس از فروش را مکملی مناسب برای محصولات کاربردی و الهام‌بخش خود می‌داند و تلاش می‌کند در هر دو زمینه بالاترین سطح از فناوری و خدمات را عرضه کند.

