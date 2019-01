سال ۲۰۱۹ را می‌توان سال گجت‌های تاشو نامگذاری کرد زیرا بسیاری از شرکت‌ها در این سال از نخستین گجت تاشو خود پرده‌برداری خواهند کرد. حالا طبق یک گزارش جدید، ظاهرا مایکروسافت برای اینکه از این قافله عقب نیفتد، مشغول آماده‌سازی ویندوز ۱۰ برای این گجت‌ها است. البته این موضوع به معنای عرضه گوشی‌های تاشو مبتنی ویندوز نیست.

توجه مایکروسافت عمدتا معطوف به تبلت‌های هیبریدی است.

به گفته‌ی یکی از منابع آگاه، توجه مایکروسافت عمدتا معطوف به تبلت‌های هیبریدی است. طبق این گزارش، این شرکت یک تیم را به این کار اختصاص داده است که نشان‌دهنده‌ی جدی بودن مایکروسافت برای رسیدن به این هدف است. در چند سال گذشته، بارها گزارش‌های مختلفی در مورد تلاش مایکروسافت برای توسعه یک گجت تاشو به اسم رمز «اندرومدا» (Andromeda) منتشر شده است. همچنین این شرکت برای دستیابی به این هدف، مشغول همکاری نزدیک با تعداد زیادی از شرکت‌های سازنده‌ی گجت‌ها است.

با توجه به اینکه در چند سال گذشته در زمینه‌ی گجت‌ها و به‌خصوص گوشی‌ها شاهد نوآوری همه‌جانبه‌ای نبوده‌ایم، به‌نظر می‌رسد گجت‌های تاشو هوای تازه‌ای را به ارمغان می‌آورند و باید ببینیم در این بین، مایکروسافت می‌تواند موفق ظاهر شود یا نه.

