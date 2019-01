در سال ۲۰۱۸، شرکت کوالکام از تراشه اسنپدراگون ۸۵۵ پرده‌برداری کرد که قلب تپنده‌ی بیشتر پرچم‌داران اندرویدی ۲۰۱۹ خواهد بود. ساعاتی قبل، نتایج بنچمارک‌های مختلف مربوط به این تراشه منتشر شد و به همین خاطر، حالا با قاطعیت بیشتری می‌توانیم در مورد قدرت آن اظهارنظر کنیم.

البته همین ابتدای امر باید خاطرنشان کنیم که بنچمارک‌ها به خودی خود، معیار مناسبی برای بررسی عملکرد گوشی‌ها نیستند. در این زمینه موارد مختلفی نقش دارند که بسیاری از آن‌ها، مربوط به شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند است. با این حال، بنچمارک‌ها نشان‌دهنده‌ی قدرت خالص قلب تپنده‌ی گوشی‌ها هستند.

در مقایسه با نسل قبلی، اسنپدراگون ۸۵۵ حرف زیادی برای گفتن دارد و به گفته‌ی کوالکام، پردازنده موجود در این تراشه از ۴۵ درصد سرعت بهتری بهره می‌برد و همچنین شاهد بهبودهای مهمی در زمینه‌ی پردازنده گرافیکی هم هستیم. در ضمن مدل‌های خاصی از این تراشه، از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کنند.

در بنچمارک Antutu، عملکرد این تراشه روی هم رفته ۵۲ درصد بهتر از اسنپدراگون ۸۴۵ موجود در پیکسل ۳ بوده و در زمینه‌ی پردازنده، شاهد اختلاف ۷۴ درصدی هستیم. در Geekbench، اختلاف آزمایش تک هسته‌ای ۴۹ درصد و آزمایش چند هسته‌ای ۴۲ درصد بوده است.

در نهایت برای آزمایش عملکرد این تراشه در دنیای واقعی لازم نیست زیاد صبر کنیم، زیرا تا چند هفته‌ی دیگر نخستین گوشی‌های مبتنی بر این تراشه معرفی می‌شوند و می‌توانیم با دقت بیشتری عملکرد اسنپدراگون ۸۵۵ را مورد بررسی قرار دهیم.

