دولت دونالد ترامپ می‌گوید شرکت هواوی برای دولت چین جاسوسی می‌کند و به همین خاطر این شرکت نتوانست با اپراتورهای مخابراتی آمریکایی قرارداد امضا کند. به همین دلیل آمریکا در حال مذاکره با هم‌پیمانان خود برای تحریم تجهیزات مخابراتی این شرکت است. اگرچه همواره شایعاتی در مورد این موضوع مطرح بوده ولی هیچوقت مدرک موثقی ارائه نشده است.

دختر بنیان‌گذار هواوی مدتی قبل به اتهام فروش تجهیزات به ایران و سوریه دستگیر شد.

حالا بنیان‌گذار شرکت هواوی، «رن ژنگفی» (Ren Zhengfei)، هرگونه جاسوسی برای دولت چین را کاملا تکذیب کرده است. او خاطرنشان کرده که حالا تمرکز این شرکت معطوف به کشورهایی است که مشکلی با فعالیت هواوی ندارند. پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود که با توجه با از دست دادن بازار آمریکا، حالا هواوی برای گوشی‌های خود به دنبال بازارهای جدید است. «ژنگفی» در ادامه گفته که آن‌ها ۳۰ قرارداد بلندمدت برای تامین تجهیزات ۵G در تعداد زیادی از کشورها امضا کرده‌اند. او در در ادامه گفته: «من همچنان عاشق کشورم هستم و از حزب کمونیست هم حمایت می‌کنم؛ اما هیچوقت علیه هیچ کشوری در دنیا اقدام نخواهم کرد.»

او شرکت هواوی‌ را در سال ۱۹۸۷ تاسیس کرد و همچنان ۱.۱۴ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. در همین زمینه باید به دختر بنیان‌گذار هواوی یعنی «منگ وانژو» هم اشاره کنیم که مدتی پیش در کانادا به اتهام فروش تجهیزات به ایران و سوریه دستگیر شد. هواوی دومین سازنده بزرگ گوشی‌های هوشمند و بزرگ‌ترین سازنده تجهیزات مخابراتی در جهان است.

