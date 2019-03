امروز تصاویر رندری جدیدی از محصول آینده ZTE منتشر شده که احتمالا با نام Axon S معرفی خواهد شد. این گوشی کشویی خواهد بود و مکانیزم کشویی این گوشی به نحوه‌ای است که دوربین‌ها به صورت کشویی و از کناره‌های گوشی به بیرون می‌آیند. این تصاویر رندر را وب‌سایت Notebook Italia منتشر کرده و گفته که هم برای دوربین سلفی و هم برای دوربین‌های اصلی گوشی، این محصول به هر دو سمت چپ و راست، به صورت کشویی باز می‌شود.

در سال ۲۰۱۸، گوشی‌های تاشو و گوشی‌هایی با نمایشگر حفره‌دار، تبدیل به ترندی جدید شدند. این طراحی‌ها برای این به وجود آمد تا بتوانیم حداکثر نسبت نمایشگر به بدنه را داشته باشیم. اما با این وجود، این گوشی متفاوت‌ترین سیستم کشویی را دارد و پیش از این گوشی‌های دیگر مثل شیائومی می میکس ۳، به سمت پایین، کشویی بودند. همچنین در گوشی‌های کشویی که تا به حال دیده‌ایم، از این مکانیزم برای مخفی کردن دوربین سلفی استفاده می‌شد ولی حالا هم دوربین سلفی و هم دوربین پشتی مخفی شده‌اند تا ظاهر گوشی بسیار ساده‌تر و البته مینیمال‌تر باشد.

Notebook Italia همچنین اطلاعات دوربین سه گانه این گوشی را هم منتشر کرده است. دوربین اصلی این گوشی قرار است ۴۸ مگاپیکسلی باشد. در کنار این دوربین، یک سنسور ۱۹ مگاپیکسلی هم وجود دارد که احتمالا لنزی با زاویه دید عریض خواهد داشت. دوربین سوم این گوشی نیز لنزی با زوم ۵ برابری و اپتیکال خواهد داشت. همچنین با توجه به این تصاویر رندر، یکی از این دوربین‌ها دارای لنزی با دیافراگم متغیر خواهد بود که بین f/1.7 و f/2.4 می‌تواند تغییر کند. دوربین دیگر این گوشی هم دارای لنزی با دیافراگم f/3.8 خواهد بود که به نسبت برای یک دوربین موبایلی، کم است. باید ببینیم که در نهایت این دوربین سه گانه چه عملکردی خواهد داشت و ZTE چه برنامه‌ای برای آن‌ها تدارک دیده است. همچنین تصاویری که نمایشگر OLED این گوشی را نشان می‌دهند، مشخص می‌کند که این محصول، دومین گوشی ZTE بعد از Axon 10 Pro 5G خواهد بود که از شبکه ۵G پشتیبانی می‌کند.

هنوز هیچ شایعه یا خبری درباره قیمت ZTE Axon S در دسترس نیست. حتی نمی‌دانیم که مشخصات فنی این گوشی چه هستند و این محصول چه زمانی و در چه کشورهایی عرضه می‌شود. بنابراین فعلا نمی‌توان خیلی به این تصاویر اعتماد کرد و ممکن است تنها رندرهایی باشند که توسط یک طراح خوش ذوق ساخته شده است. اما اگر این گوشی واقعا معرفی شود، طراحی آن جذابیت بسیار زیادی مخصوصا در بخش پشتی دارد که بسیار ساده طراحی شده است. شما درباره این رندرها چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

