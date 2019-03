آیپد مینی جدید با پشتیبانی از اپل پنسل معرفی شد

شرکت اپل در سکوت خبری، امروز دو آیپد جدید معرفی کرد. اول از همه نسل جدید آیپد مینی با پشتیبانی از اپل پنسل معرفی شد. نسل قبلی این تبلت، تقریبا سه سال و نیم پیش معرفی شده بود و حالا تبلت جدید با پردازنده بهتر و پشتیبانی از اپل پنسل، معرفی شده است. در آیپد مینی جدید شاهد پردازنده A12 Bionic هستیم که نسبت به آیپد مینی قبلی با پردازنده A8، بسیار سریع‌تر و البته بهینه‌تر در مصرف انرژی شده است. همچنین باید اشاره کنیم که این پردازنده، همان پردازنده استفاده شده در آیفون XS و آیفون XR است. حافظه داخلی مدل پایه این تبلت کاهش داشته و به ۶۴ گیگابایت رسیده اما قیمت مدل پایه این تبلت همچنان با نسل قبلی خود یکسان است و با قیمت پایه ۳۹۹ دلار عرضه می‌شود. در کنار آیپد مینی جدید، آیپد ایر جدید با نمایشگر ۱۰.۵ اینچی و قیمت پایه ۴۹۹ دلار معرفی شده که در پستی دیگر به آن پرداخته‌ایم.

نسل جدید iPad Mini در سه رنگ نقره‌ای، خاکستری و رنگ طلایی عرضه می‌شود. حافظه داخلی این محصول را می‌توان با پرداخت ۱۵۰ دلار بیشتر به ۲۵۶ گیگابایت رساند و مدل‌های LTE این تبلت نیز ۱۳۰ دلار گران‌تر هستند.

بالاخره بروزرسانی که بسیاری منتظر آن بودند، از راه رسیده

اپل همچنین نمایشگر آیپد مینی جدید را هم شامل بروزرسانی کرده است. نمایشگر جدید این تبلت روشنایی بیشتری دارد و رنگ‌های بیشتری را هم می‌تواند نمایش دهد. همچنین ویژگی True Tone هم به این نمایشگر اضافه شده که میزان دمای رنگ‌ها را با توجه به محیطی که کاربر در آن حضور دارد، تغییر می‌دهد. دوربین سلفی این تبلت هم شامل بروزرسانی شده و حالا سنسور ۷ مگاپیکسلی در این بخش قرار گرفته که نسبت به دوربین ۱.۲ مگاپیکسلی آیپد مینی قبلی، پیشرفت خیلی خوبی است. دوربین پشتی اما شامل بروزرسانی نشده و همچنان شاهد یک دوربین هشت مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/2.4 هستیم.

معرفی این آیپدها در قالب یک پست خبری در وب‌سایت اپل انجام شده و درواقع در سکوت خبری این اتفاق رخ داده است. اپل درواقع یک مراسم در هفته آینده و در تاریخ ۵ فروردین برگزار می‌کند اما ترجیح داده این آیپدهای جدید را زودتر از مراسم ۵ فروردین معرفی کند. در عوض قرار است در مراسم ۵ فروردین، با سرویس استریم تلویزیونی اپل آشنا شویم.

در یکی دو سال اخیر، خرید آیپد مینی یک تصمیم اشتباه به حساب می‌آمد چراکه پردازنده و مشخصات سخت‌افزاری قدیمی داشت اما با قیمت بالای ۳۹۹ دلار برای مدل پایه عرضه می‌شد. حالا می‌توان با همین قیمت، یک آیپد مینی کاملا بهتر دریافت کرد. خانواده تبلت‌های اپل نیز با معرفی دو آیپد جدید، کمی وضعیت بهتری پیدا کرده و حالا همه آیپدهایی که اپل می‌فروشد نیز از اپل پنسل پشتیبانی می‌کند. آیپد مینی جدید از ارزان‌ترین آیپد گران‌تر است اما برای این قیمت بیشتر، پردازنده سریع‌تری هم دریافت می‌کنید. آیپد مینی ۱۰.۵ اینچی، آیپد ایر جدید را بالاتر از آیپد معمولی و آیپد مینی قرار می‌دهد و بالاتر از همه، آیپد پروها قرار می‌گیرند. شما درباره آیپد مینی جدید چه فکر می‌کنید؟

