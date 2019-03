آیپد ایر جدید با نمایشگر ۱۰.۵ اینچی معرفی شد

اپل دوباره یک آیپد ایر جدید ساخته و این بار بهتر از هر آیپد ایر دیگری است. در کنار آیپد مینی جدید که در پستی جداگانه به آن پرداختیم، اپل آیپد ایر جدید را با نمایشگر ۱۰.۵ اینچی معرفی کرده که از نسل اول اپل پنسل (این یعنی نسل دوم اپل پنسل با این تبلت و آیپد مینی جدید، سازگاری ندارد) هم پشتیبانی می‌کند. مدل جدید این تبلت از پردازنده A12 Bionic استفاده می‌کند. این پردازنده، همان پردازنده آیفون XS و آیفون XR است که از امروز در آیپد مینی جدید و در آیپد ایر جدید هم استفاده خواهد شد. مدل پایه این تبلت با حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی، با قیمت ۴۹۹ دلار عرضه می‌شود و مدل LTE نیز ۱۲۹ دلار گران‌تر خواهد بود.

اپل حدود دو سال پیش، آیپد ایر ۲ را با محصولی دیگر با نام آیپد جایگزین کرد. اما حالا نسل سوم آیپد ایر بزرگ‌تر شده و نمایشگر آن از ۹.۷ اینچ به ۱۰.۵ اینچ ارتقا یافته است. این تغییر و اضافه شدن پشتیبانی از اپل پنسل نسل اول (که ۹۹ دلار قیمت دارد)، کمی عجیب به نظر می‌رسد می‌رسد اما حداقل حالا می‌دانیم که تمام آیپدهایی که توسط اپل فروخته می‌شوند، از اپل پنسل پشتیبانی می‌کنند. آیپد ایر جدید همچنین دارای اسمارت کانکتور در لبه سمت چپ خودش است که این یعنی از اسمارت کیبرد هم پشتیبانی می‌کند. اسمارت کیبرد نیز به صورت جداگانه برای این تبلت به فروش می‌رسد و قیمت آن ۱۵۹ دلار است.

آیپد ایر جدید با این مشخصات به خوبی بین آیپد پرو و آیپد معمولی جای می‌گیرد.

اپل از پردازنده A12X که در آیپد پرو جدید وجود دارد در این محصول استفاده نکرده و به جای آن نسخه معمولی A12 را در این تبلت قرار داده است. درواقع اپل می‌خواهد بخش زیادی از بهترین تکنولوژی‌های خود را برای طیف بیشتری از کاربران آماده کند و حرفه‌ای‌ترین آیپد را هم تحت نام آیپد پرو برای کاربران حرفه‌ای‌تر تدارک ببیند. iPad Air جدید اگرچه به قدرتمندی آیپد پرو نیست اما از آیپد معمولی ۹.۷ اینچی بهتر است و این یعنی اپل در هر رده قیمتی و برای هر نیازی، یک آیپد آماده کرده که خبر بسیار خوبی است. همچنین مثل آیپد پرو در آیپد ایر جدید شاهد پورت USB-C و تکنولوژی پیشرفته‌تر FaceID نیستیم اما به جای آن‌ها همان پورت لایتنینگ همیشگی در کنار سنسور Touch ID قرار گرفته است.

آیپد ایر جدید با نمایشگر ۱۰.۵ اینچی، از امروز برای فروش اینترنتی عرضه شده و از هفته آینده، این تبلت را در فروشگاه‌های فیزیکی اپل هم شاهد خواهیم بود. شما درباره نسل جدید آیپد ایر چه فکر می‌کنید؟

