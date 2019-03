۱۱ ماه بعد از معرفی مدل اصلی و ۵ ماه بعد از معرفی مدل بهبود یافته، روز گذشته شیائومی از گوشی گیمینگ بلک شارک ۲ رونمایی کرد. در پنل پشتی این گوشی شاهد طرح خاصی هستیم که از ترکیب آلومینیوم و شیشه پدید آمده است.

در پنل جلویی، می‌توانیم نمایشگر ۶.۴ اینچی AMOLED ساخت سامسونگ را ببینیم که به لطف بهینه‌سازی‌های مختلف، میزان تاخیر آن تا حد زیادی کاهش یافته و این یعنی سرعت عکس‌العمل آن در هنگام اجرای بازی‌ها افزایش می‌یابد. در ضمن باید به قابلیت Magic Press هم اشاره کنیم که کاربران اجازه می‌دهد با فشار بیشتر بر قسمتی از نمایشگر، برنامه یا کارکرد موردنظر خود را اجرا کنند.

علاوه بر موارد ذکر شده، باید بگوییم که نمایشگر این گوشی از نسبت تصویر ۱۸:۹ بهره می‌برد که این موضوع به وجود اسپیکرهای استریو در بخش فوقانی و پایینی نمایشگر برمی‌گردد. در ضمن مانند دیگر پرچم‌داران مدرن، این گوشی شیائومی هم مجهز به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است.

قلب تپنده‌ی این گجت تراشه قدرتمند اسنپ‌دراگون ۸۵۵ است که در کنار آن شاهد ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی هستیم. البته کاربران می‌توانند مدل مجهز به همین مقدار حافظه داخلی ولی مبتنی بر ۸ گیگابایت حافظه را خریداری کنند و یک مدل دیگر هم وجود دارد که مجهز به ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی است. اگر هم کاربری به‌دنبال مشخصات بهتری باشد، می‌تواند مدل مجهز به ۱۲ گیگابایت حافظه رم را خریداری کند.

از دیگر مشخصه‌های قابل توجه این گوشی، تعبیه سیستم خنک‌کننده Liquid Cool 3.0 است که طبق اعلام شیائومی، ۱۴ درجه دمای این گوشی را نسبت حالت عادی کاهش می‌دهد. اگر هم خواستار افزایش بیش از پیش درجه حرارت این گوشی هستید، می‌توانید از کیس مخصوص استفاده کنید که دمای دستگاه را ۵ درجه کاهش می‌دهد.

در حالت عادی، برای افزایش عمر باتری، این گوشی تا حدی عملکرد خود را فدای این موضوع می‌کند ولی اگر مشکلی با عمر باتری ندارید، می‌توانید از حالت Ludicrous بهره ببرید که با این کار، حداکثر توان گوشی به کار گرفته می‌شود. شیائومی بلک شارک ۲ مجهز به اندروید پای است و انرژی آن را یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌کند که از شارژ سریع ۲۷ واتی پشتیبانی می‌کند.

اگرچه این یک گوشی گیمینگ محسوب می‌شود، ولی خوشبختانه دوربین‌های بسیار باکیفیتی در آن تامین شده است. در پنل پشتی شاهد دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی هستیم و دوربین ثانوی هم مجهز به سنسور ۱۲ مگاپیکسلی و لنز تله‌فوتو است. در ضمن کاربران علاقمند به سلفی هم به‌لطف دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی می‌توانند عکس‌های سلفی باکیفیتی را ثبت کنند.

در حال حاضر، این گوشی محدود به بازار چین است و مدل پایه آن که از ۶ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد با قیمتی حدود ۴۷۷ دلار روانه‌ی بازار می‌شود. قیمت مدل ۸/۱۲۸ گیگابایت هم ۵۲۱ دلار و قیمت مدل ۸/۲۵۶ گیگابایت هم ۵۶۵ دلار است. برای خرید گران‌ترین مدل هم که مبتنی ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی است، باید در چین مبلغ ۶۲۵ دلار بپردازید.

اگر این گوشی‌ها روانه‌ی بازارهای بین‌المللی شوند، مطمئنا شاهد قیمت‌های بالاتری خواهیم بود. همانند مدل‌های قبلی، شیائومی بلک شارک ۲ هم با لوازم جانبی مختلفی سازگار خواهد بود که از بین آن‌ها می‌توانیم به GamePad 3.0 اشاره کنیم.

