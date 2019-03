در ابتدا گفته می‌شد این مدل‌های میان‌رده تحت عنوان پیکسل ۳ لایت و لایت ایکس‌ال روانه‌ی بازار می‌شوند ولی طبق جدیدترین گزارش‌ها، به‌نظر می‌رسد گوگل برای آن‌ها نام آن پیکسل ۳a و پیکسل ۳a XL را انتخاب کرده است. حالا با توجه به نزدیک‌تر شدن به زمان عرضه این گوشی‌ها، گزارش تازه‌ای منتشر شده که در آن به جزئیات بیشتری از این گوشی‌ها اشاره شده است.

پیکسل ۳a از دوربین پیکسل ۳ اصلی بهره می‌برد

پنل پشتی این گوشی‌ها مانند برادران گران‌قیمت خود، از دو نوع بافت مختلف بهره می‌برد که گوگل برای کاهش هزینه‌ها، به جای بهره‌گیری از شیشه این بار از پلاستیک استفاده کرده است. البته باید خاطرنشان کنیم که برخی از ویژگی‌های کلیدی این گوشی‌ها یکسان باقی مانده است.

به‌عنوان مثال، دوربین اصلی پیکسل ۳a مشابه مدل‌های معمولی پیکسل ۳ است. علاوه بر این، شاهد بهره‌گیری از حسگر اثر انگشت در پنل پشتی هستیم. در کنار این موارد، خوشبختانه این دو مدل میان‌رده از جک هدفون بهره می‌برند که بعد از نخستین نسل گوشی‌های پیکسل، شاهد این مشخصه نبودیم.

در پنل جلویی، ظاهرا پیکسل‌ ۳a از نمایشگر ۵.۶ اینچی و پیکسل‌ ۳a XL از نمایشگر ۶ اینچی بهره می‌برد. نسبت تصویر این نمایشگرها ۱۸.۵:۹ است و مطابق تصاویر و رندرهای منتشر شده دارای حاشیه‌های نسبتا ضخیمی هستند. در ضمن در این گوشی‌ها اثری از اسپیکرهای استریو و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی دارای لنز واید که در مدل‌های پرچم‌دار تعبیه شده، دیده نمی‌شود.

مدل XL احتمالا قدرتمندتر از پیکسل ۳a است

یکی از نکات قابل توجه در مورد گزارش منتشر شده، احتمال تفاوت در ویژگی‌های سخت‌افزاری این دو گوشی است. زیرا طبق آن، ظاهرا پیکسل ۳a از اسنپ‌دراگون ۶۷۰ و ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی غیرقابل افزایش بهره می‌برد. ولی گفته می‌شود برادر بزرگ‌تر آن یعنی پیکسل ۳a XL مجهز به تراشه قدرتمندتر اسنپ‌دراگون ۷۱۰ است که البته فعلا منابع مختلف این موضوع را تایید نکرده‌اند. در کنار این تراشه، مدل XL از لحاظ حافظه رم و حافظه داخلی تفاوتی با برادر کوچک‌تر خود ندارد.

در حال حاضر، هنوز نمی‌توانیم در مورد ظرفیت باتری این گوشی‌ها با قاطعیت زیادی اظهارنظر کنیم و ظاهرا پیکسل ۳a از باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. البته گفته می‌شود هر دو گوشی از شارژ سریع ۱۸ واتی پشتیبانی می‌کنند و مجهز به پورت شارژ USB-C هستند.

قیمت و تاریخ عرضه

این دو گوشی میان‌رده قرار است در فصل بهار معرفی شوند. در ارتباط با قیمت هم با توجه به گزارش‌هایی که منتشر شده، می‌توانیم انتظار قیمت بین ۴۰۰ تا ۵۵۰ دلار را داشته باشیم. در نهایت باید بگوییم که این گوشی‌ها در ابتدا در رنگ‌های مشکی و سفید روانه‌ی بازار می‌شوند ولی در این میان شاید رنگ سومی هم در کار باشد.

