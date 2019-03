سامسونگ ماه گذشته از گوشی‌های گلکسی A10، A30 و A50 رونمایی کرد و روز گذشته هم گوشی گلکسی A20 رونمایی شد. تراشه این گوشی مانند گلکسی A10 اگزینوس ۷۸۸۴ است که در کنار آن ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش تعبیه شده است.

یکی دیگر از ویژگی‌های قابل توجه آن، بهره‌گیری از نمایشگر ۶.۴ اینچی AMOLED با رزولوشن HD+ است و پنل پشتی آن هم از ترکیب پلاستیک و شیشه ساخته شده است. در گوشه‌ی بخش فوقانی پنل پشتی می‌توانیم دو دوربین ۱۳ و ۵ مگاپیکسلی را مشاهده کنیم که به ترتیب مبتنی بر دیافراگم F/1.9 و F/2.2 هستند. برای عکس‌های سلفی و تماس‌های ویدیویی هم کاربران می‌توانند از دوربین ۵ مگاپیکسلی مجهز به دیافراگم F/2.0 استفاده کنند.

انرژی گلکسی A20 از طریق یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و در روسیه با قیمت ۲۱۷ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود. در مورد عرضه این گوشی در دیگر بازارها هم هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است. سامسونگ در کنار این گوشی، در روسیه گوشی‌های A30 و A50 را عرضه کرده که به ترتیب ۲۴۹ دلار و ۳۱۱ دلار برای این بازار قیمت‌گذاری شده‌اند.

منبع: GSM Arena

The post گلکسی A20 سامسونگ با باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala