پس از معرفی آیپدهای جدید در سکوت خبری، شرکت اپل امروز بالاخره نسخه جدید کامپیوترهای رومیزی خود که iMac نام دارد را معرفی کرد. نسل جدید iMac نسبت به نسل قبلی، پردازنده بهتر و چیپست گرافیکی قوی‌تری دارند. این آی‌مک‌های جدید، همچنان با همان طراحی گذشته در دو اندازه ۲۱.۵ و ۲۷ اینچ عرضه می‌شوند.

بگذارید ابتدا سراغ محصول کوچک‌تر یعنی آی‌مک ۲۱.۵ اینچی برویم. در مدل پایه این کامپیوتر می‌توانید یا پردازنده نسل هشتمی اینتل Core i3 را سفارش دهید که چهار هسته‌ای است و یا پردازنده شش هسته‌ای Core-i5 را انتخاب کنید. برای کارت گرافیک هم دو گرافیک Radeon Pro 555X و Radeon Pro 560X، گزینه‌های پیش‌فرض این کامپیوترها خواهند بود. اما مشتریانی که به دنبال قدرت پردازشی بیشتری هستند، می‌توانند پردازنده شش هسته‌ای Core i7، حافظه رم ۳۲ گیگابایتی و کارت گرافیک قدرتمند AMD Radeon Pro Vega 20 با چهار گیگابایت حافظه را انتخاب کنند. این گزینه‌های، شبیه به سخت‌افزاری است که می‌توان برای مک‌مینی جدید انتخاب کرد با این تفاوت که با خرید iMac، یک نمایشگر ۲۱.۵ اینچی با رزولوشن ۴K نیز خواهید داشت.

iMac بزرگ‌تر هم می‌توانید در مدل‌های پایه، پردازنده ۶ هسته‌ای Core i5 را داشته باشد. پردازنده‌های استفاده شده در مدل‌های پایه این کامپیوتر، از نسل هشتم پردازنده‌های اینتل خواهد بود اما مدل رده بالاتر، پردازنده‌های نسل نهم را خواهند داشت. گران‌ترین نسخه این iMac بدون ارتقا دستی سخت‌افزار، ۲۲۹۹ دلار قیمت دارد که با پرداخت این مبغ، پردازنده نسل نهم Core i9 خواهید داشت. گرافیک‌های Radeon Pro 570X، ۵۷۵X و ۵۸۵X هم برای سه مدل از پیش ساخته آی‌مک ۲۷ اینچی عرضه می‌شوند اما خریداران می‌توانند گرافیک این کامپیوتر را در زمان خرید، تا AMD Radeon Pro Vega 48 با ۸ گیگابایت حافظه، ارتقا دهند.

نسل جدید آی‌مک ۲۷ اینچی، به صورت پیش‌فرض با حافظه رم هشت گیگابایتی عرضه می‌شود و حافظه داخلی آن، از نوع Fusion Drive خواهد بود. اما خریداران می‌توانند حافظه رم این کامپیوتر را تا ۶۴ گیگابایت در هنگام خرید ارتقا دهند و از حافظه داخلی تا سقف ۳ ترابایت حافظه فیوژن یا ۱ ترابایت حافظه SSD، انتخاب کنند.

اگرچه دیدن این به‌روزرسانی سخت‌افزاری خبر خوبی برای علاقه‌مندان به آی‌مک است اما همچنان نشان می‌دهد که چقدر اپل در زمینه به‌روز کردن محصولات سری iMac کند عمل می‌کند. آخرین بار حدود دوسال پیش یا به طور دقیق‌تر، ۶۵۲ روز پیش بود که اپل کامپیوترهای iMac را شامل به‌روزرسانی سخت‌افزاری کرد و از آن زمان تا امروز، شاهد استفاده از پردازنده‌های نسل هفتم اینتل در این کامپیوترها بوده‌ایم.

در نهایت با توجه به گذشت این زمان زیاد و این واقعیت که شرکت اینتل نسل نهم پردازنده‌های خود را هم معرفی کرده، هنوز بخش زیادی از کامپیوترهای iMac جدید، از پردازنده‌های نسل هشتم استفاده می‌کنند. پردازنده نسل نهم تنها برای گران‌ترین iMac با نمایشگر ۲۷ اینچی به صورت پیش‌فرض عرضه می‌شود که خبر خوبی نیست. در مجموع اگر انتظار داشتید که اپل iMac جدید با آخرین پردازنده‌ها عرضه کند، باید بگوییم اپل شما را ناامید کرده است.

این بروزرسانی‌هایی که گفتیم، تنها مختص به آی‌مک‌های معمولی بودند و نسخه حرفه‌ای‌تر این کامپیوترها یعنی iMac Pro، شامل بروزرسانی خاصی نشده است. البته، یک بروزرسانی در این زمینه وجود داشته و آن انتخاب گزینه حافظه رم ۲۵۶ گیگابایتی در هنگام خرید iMac Pro است. با پرداخت ۵۲۰۰ دلار مبلغ اضافه‌تر در هنگام خرید iMac Pro، می‌توانید حافظه رم ۲۵۶ گیگابایتی برای این محصول انتخاب کنید!

به‌روزرسانی‌های جدی‌تر iMac Pro را احتمالا چند ماه دیگر خواهیم دید که اینتل پردازنده‌های جدید Xeon W-Series را عرضه می‌کند. تا آن زمان فعلا آی‌مک‌های معمولی را داریم که مدل پایه آی‌مک ۲۴ اینچی با نمایشگر ۴K، قیمتی معادل ۱۲۹۹ دلار خواهد داشت و مدل ۲۷ اینچ با رزولوشن ۵K نیز قیمت پایه ۱۷۹۹ دلاری دارد. شما درباره کامپیوترهای جدید iMac چه فکر می‌کنید؟

