چطور قیمت گوشی از ۲۰۰ دلار به ۲۰۰۰ دلار رسید؟

این روز‌ها، گوشی‌ها از هر زمان دیگری گران‌تر هستند. گوشی‌های پرچمدار از شرکت‌هایی مثل اپل، سامسونگ، گوگل و دیگر تولیدکنندگان بزرگ، حالا چند صد دلار بیشتر از نمونه‌های پیشین خود در دو سه سال گذشته قیمت دارند. امروزه هم با ورود گوشی‌هایی با نمایشگر تاشو که حداقل ۲۰۰۰ دلار قیمت دارند، اوضاع بدتر هم شده و حداکثر قیمتی که یک گوشی می‌تواند داشته باشد، بیشتر و بیشتر می‌شود. در این مطلب می‌خواهیم ببینیم چطور قیمت گوشی از ۲۰۰ دلار به مرز ۲۰۰۰ دلار رسیده است؟

دلایل مختلفی وجود دارد که چرا قیمت گوشی در سال‌های اخیر اینطور زیاد شده است. اولین دلیل ساده است: شوک برچسب قیمتی. برای ما ایرانی‌ها شاید این دلیل زیاد قابل لمس نباشد اما در کشورهایی مثل آمریکا، گوشی‌ها با قیمت‌های ۲۰۰ دلاری عرضه می‌شدند. اما در این حالت، گوشی به صورت قرار دادی عرضه می‌شد و خریدار باید علاوه بر ۲۰۰ دلاری که در ابتدا پرداخت می‌کند، مبلغی اضافی را به صورت ماهانه و به مدت دوسال به اپراتور موبایلی خود پرداخت کند که در نهایت هم قیمت گوشی در حالت عادی و بدون قرارداد می‌شد. حالا این فروش‌های قراردادی از بین رفته‌اند و یک شبه، به جای اینکه شرکت‌ها بگویند گوشی خود را با قیمت ۲۰۰ دلار عرضه می‌کنند، قیمت واقعی محصول خود را فریاد زدند. برای مثال چند سال پیش آیفون‌ها با قیمت ۲۰۰ دلار در مراسم معرفی نشان داده می‌شدند اما به یک باره قیمت آن به ۶۴۹ دلار رسید و فروش قرار دادی آیفون با اپراتورها، از بین رفت.

اما برچسب قیمتی قراردادی، تنها دلیل گران شدن قیمت گوشی نیست. قیمت گوشی‌ها از یک جنبه دیگر بیشتر شده و آن این است که با پیشرفت تکنولوژی، قیمت قطعات استفاده شده در ساخت گوشی‌ها نیز، بیشتر شده است. برای مثال در سال ۲۰۱۶، سامسونگ برای یک گوشی گلکسی اس۷، مبلغ ۶۷۰ دلار دریافت می‌کرد. حالا الان گلکسی اس۱۰ به قیمت ۹۰۰ دلار رسیده است.

یک دلیل بزرگ دیگر که قیمت گوشی گران شده، این است که فروش این گوشی‌ها سخت‌تر شده است. امروزه افراد خیلی بیشتری دارای گوشی هوشمند نسبت به سال‌های گذشته هستند. علاوه بر این، مردم بیشتر ترجیح می‌دهند تا گوشی‌های خود را برای مدت طولانی‌تری نگه دارند. مخصوصا که در گذشته و با گوشی‌های قراردادی، باید گوشی خود را پس از دو سال عوض می‌کردند اما دیگر این چنین نیست. تمام این‌ها، برای سازندگان گوشی، دو راه گذاشته تا شاهد افت سود و درآمد خود نباشند: یکی اینکه این شرکت‌ها باید گوشی‌های بیشتری بفروشند و دیگری اینکه گوشی‌های گران‌تری بفروشند! مشخصا شرکت‌ها ترجیح داده‌اند راه دوم را انتخاب کنند.

امسال شاهد بودیم که گوشی‌ها تا جای ممکن نمایشگرهای بزرگتری دارند و انتخاب برای حافظه داخلی آن‌ها بسیار زیاد است. تا جایی که می‌توان گوشی‌هایی با قیمت ۱۵۰۰ دلار و با حافظه داخلی یک ترابایتی یا ۵۱۲ گیگابایتی خریداری کرد! حتی قیمت شروع پرچمداران، به هزار دلار نزدیک شده که نسبت به چند سال پیش که عموما نزدیک ۶۴۹ دلار بود، افزیش قابل لمسی است.

اما خب این افزایش قیمت‌ها اتفاقی نیست. اول از همه، ساختن یک گوشی پرچمدار، هزینه بیشتری دارد. برای مثال قطعاتی که در ساخت آیفون ۴ در سال ۲۰۱۰ استفاده شده بود، کمتر از ۱۹۰ دلار برای اپل هزینه داشت. حالا اما به نقل از IHS Markit، ساخت آیفون XS مکس برای اپل چیزی حدود ۳۹۰ دلار خرج دارد! همچنین بخشی دیگر از افزایش قیمت گوشی، به تورم جهانی بر می‌گردد. به گفته موسسه Bureau of Labor Statics، مبلغ ۶۴۹ دلار در سال ۲۰۱۰، ارزشی معادل ۷۵۰ دلار در مقطع زمانی کنونی دارد که این عدد کاملا شبیه به قیمت گوشی‌هایی مثل آیفون XR و گلکسی S10e است.

در برخی موارد دیگر، این گوشی‌ها نسبت به مقطع زمانی خود، بسیار قدرتمندتر از نسل‌های قبلی خود در سال معرفی خودشان هستند. یعنی مثل آیفون XS اگرچه با قیمت ۹۹۹ دلار عرضه می‌شود اما این گوشی و امکانات آن در زمان کنونی، رده بالاتر از برای مثال آیفون ۴ در سال ۲۰۱۰ است. این موضوع در زمینه سامسونگ هم صدق می‌کند و گلکسی اس ۱۰ اگرچه با قیمت پایه ۹۰۰ دلار عرضه می‌شود، اما با این وجود گوشی فوق العاده‌ای است و از بهترین تکنولوژی‌ها در آن استفاده شده است. در چنین شرایطی شرکت‌هایی مثل اپل و سامسونگ، ترجیح داده‌اند با آیفون XR و گلکسی S10e، پرچمدارانی مقرون به صرفه تولید کنند که خیلی از بهترین تکنولوژی‌های روز‌، فاصله ندارند.

نکته منفی درباره تمام این ماجرا این است که بله، برخلاف سال‌های گذشته، برای خریداری بهترین گوشی بازار، باید هزینه بیشتری بپردازید. نکته مثبت این است که با پرداخت هزینه بیشتر، تکنولوژی به روزتر و بهتری را هم دریافت می‌کنید و احتمال اینکه این محصول را سال‌های بیشتری نگه دارید، بیشتر است. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟

