ویدیوی جدیدی از گلکسی فولد سامسونگ منتشر شد

بیش از یک ماه دیگر، گلکسی فولد سامسونگ روانه‌ی بازار آمریکا می‌شود و حالا یک ویدیو منتشر شده که کارکرد آن را در استفاده روزمره نشان می‌دهد. در این ویدیو ۲ دقیقه‌ای، شاهد عملکرد این گوشی در حالت باز و بسته بودن هستیم. یکی از نکات قابل توجه، وجود چین‌خوردگی در میان نمایشگر انعطاف‌پذیر ۷.۳ اینچی است که البته مشکل بسیار بزرگی به حساب می‌آید و معلوم نیست که آیا مدل نهایی هم دارای این مشکل خواهد بود یا نه.

ظاهرا گلکسی فولد از لحاظ تقسیم وزن موفق ظاهر شده زیرا در این ویدیو می‌توانیم ببینیم که به راحتی می‌توان آن را با یک دست از روی میز بلند کرد و آن را بست. با توجه به منوهای سیستم‌عامل، گویا این گوشی از اندروید پای مجهز به رابط کاربری One UI بهره می‌برد.در ادامه می‌توانید این ویدیو کوتاه را تماشا کنید.

دانلود mp4

گلکسی فولد از بهترین سخت‌افزارهای موجود بهره می‌برد که از بین آن‌ها می‌توانیم به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ و ۱۲ گیگابایت حافظه رم اشاره کنیم. روی هم رفته به نظر می‌رسد این گجت بدنه بسیار خوبی دارد و مکانیزم باز و بسته شدن آن هم بسیار ساده و روان است. همانطور که احتمالا می‌دانید، گلکسی فولد محصول ارزان‌قیمتی نیست و با قیمت ۱۹۵۰ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود که البته نسبت به هواوی میت ایکس ۲۶۰۰ دلاری بسیار ارزان‌تر است.

