اپل در ادامه معرفی‌های بی‌سروصدا خود، دقایقی قبل نسل دوم ایرپاد را معرفی کرد که از بین امکانات جدید آن می‌توانیم به بهره‌گیری از تراشه جدید H1 و کیس دارای قابلیت شارژ بی‌سیم اشاره کنیم. در ضمن کاربران بدون دست زدن به ایرپاد و صرفا با گفتن عبارت Hey Siri می‌توانند از دستیار دیجیتالی سیری بهره ببرند.

این کیس جدید با استاندارد شارژ Qi سازگار است و این یعنی تقریبا از تمام شارژرهای بی‌سیم موجود می‌تواند بهره ببرد. به غیر از این موارد، نسل جدید ایرپاد‌ و کیس آن تفاوت ظاهری با مدل قبلی ندارد و فقط می‌توانیم به تعبیه یک چراغ LED کوچک در بدنه کیس مخصوص شارژ بی‌سیم اشاره کنیم که وضعیت عمر باتری را نشان می‌دهد.

اپل می‌گوید تراشه H1 نسبت به تراشه W1 از مزایای مختلفی بهره می‌برد که مشخصا می‌تواند یک ساعت عمر باتری بیشتری را برای مکالمه به ارمغان بیاورد. به غیر از این موضوع، سرعت اتصال به گجت‌های جدید حدود دو برابر شده و در ضمن کاربران بدون دست زدن به ایرپاد و با گفتن Hey Siri می‌توانند به این دستیار دیجیتالی دسترسی پیدا کنند.

اپل ایرپاد جدید را در دو مدل روانه‌ی بازار می‌کند؛ مدل مجهز به کیس شارژ بی‌سیم ۱۹۹ دلار قیمت دارد و برای خرید مدل بهره‌مند از کیس معمولی مانند نسل قبلی باید مبلغ ۱۵۹ دلار بپردازید. این کمپانی همچنین برای کاربران ایرپاد فعلی، کیس مذکور را به‌طور جداگانه با قیمت ۷۹ دلار به فروش می‌رساند. به همین خاطر کاربران ایرپاد بدون به‌روز کردن هدفون خود می‌توانند از قابلیت شارژ بی‌سیم بهره‌مند شوند.

