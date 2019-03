مشخصات و تصویر موتورولا موتو Z4 Play منتشر شد

روز گذشته اولین تصویر از گوشی موتورولا موتو Z4 منتشر شد و برای بسیاری سوال شده بود که آیا این تصاویر گوشی Z4 را نشان می‌دهد یا Z4 Play. حالا با توجه به اینکه یک فرورفتگی بسیار کوچک در لبه پایینی این تصویر وجود دارد و خبر از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون می‌دهد، به نظر می‌رسد که با گوشی Moto Z4 Play روبرو هستیم.

همچنین یک نکته دیگر درباره عکس بالا وجود دارد و آن این است که خبری از سنسور اثر انگشت روی بدنه این گوشی دیده نمی‌شود. به این ترتیب ممکن است سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر قرار گرفته باشد که رخ دادن چنین موضوعی برای Z4 Play کمی بعید است. بنابراین با این شک و شبهات، نمی‌توانیم صحت تصویر بالا را تایید کنیم. همچنین سخت است که باور کنیم موتورولا که دو پرچمدار قبلی Moto Z3 و Moto Z2 را با دوربین دوگانه عرضه کرده، سراغ دوربین تکی برای Moto Z4 برود.

توسعه دهندگان وب‌سایت XDA-Developers توانسته‌اند از فایل‌‌های منتشر شده توسط سازمان FCC، اطلاعاتی درباره یک گوشی موتورولا با نام Foles پیدا کنند. این نام اسم کد موتورولا موتو Z4 Play است و به این ترتیب، این گوشی تایید می‌شود. به این ترتیب، برخی اطلاعات این گوشی نیز از طریق همین فایل‌های FCC به دست آمده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

اول از همه، قرار است این گوشی با پردازنده اسنپدراگن ۶۷۵ عرضه شود و چهار یا شش گیگابایت حافظه رم برای آن وجود خواهد داشت. همچنین حافظه داخلی ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی برای این گوشی وجود خواهد داشت. باتری این گوشی نیز قرار است ۳۶۰۰ میلی‌آمپری باشد.

همچنین مدارک FCC تایید می‌کند که این گوشی موتورولا از شارژر سریع ۱۸W Turbo Charger پشتیبانی می‌کند. با توجه به مشخصات این شارژر، احتمالا تکنولوژی آن با تکنولوژی شارژ سریع کوالکام برابر است.

برای نمایشگر این گوشی اما اطلاعات زیادی در دسترس نیست. اما در هر صورت توسعه دهندگانی که در سایت XDA وجود دارند، حدس می‌زنند که نمایشگر موتو Z4 Play اندازه ۶.۳۹ اینچی داشته باشد. این حدس از آن‌جایی ریشه می‌گیرد که گوشی موتو G7 Plus با ابعاد مشابه، نمایشگر ۶.۲ اینچی دارد و حالا موتو Z4 Play با توجه به داشتن حاشیه‌های باریک‌تر نمایشگر، اندازه ۶.۳۹ اینچی خواهد داشت. فایل‌های FCC نشان می‌دهد که این گوشی اندازه ۱۵۷ در ۷۵ میلی‌متر دارد. همچنین به نظر می‌رسد باید سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر این گوشی را هم بپذیریم.

هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا موتورولا واقعا موتو Z4 را در دو اندازه عرضه می‌کند یا خیر. سال گذشته موتو Z3 با عجله معرفی شد چرا که قرار بود ماژول ۵G را عرضه کند.

گوشی موتو Z4 Play نیز با وجود پین‌هایی که در بخش پشتی خود دارد، به احتمال زیاد از ماژول ۵G موتورولا و اپراتور ورایزن پشتیبانی خواهد کرد. بیش از این گوشی و پرچمدار بعدی موتورولا، برای ما این سوال به وجود آمده که آینده موتورولا با عرضه گوشی تاشو RAZR به چه شکل خواهد بود. لازم است اشاره کنیم که موتو Z4 باید امسال مشخصات سخت‌افزاری خیلی خوبی داشته باشد چرا که در سال گذشته گوشی موتو Z3 مشخصات سخت‌افزاری قدیمی‌تری نسبت به زمان خود داشت که از این نظر انتقادهای زیادی دریافت کرد.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala