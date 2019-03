تصاویر رسمی بیشتر از هواوی P30 پرو لو رفت

هواوی تا پنج روز دیگر پرچمدار جدید خود را معرفی می‌کند و سیل اطلاعات و عکس‌های لو رفته از این گوشی، هنوز پایانی ندارد. روز گذشته تصاویری جدید از گوشی هواوی P30 Pro منتشر شد که این محصول را در رنگ‌های خاص و زوایای مختلف آن نشان می‌دهد. پیش از این عکس‌ها، مشخصات سخت‌افزاری این گوشی نیز لو رفته بود و تقریبا آشنایی کاملی با هواوی P30 پرو داریم. برای مثال این گوشی از پردازنده فوق العاده ۷ نانومتری Kirin 980 بهره خواهد برد. در بخش پشتی این محصول نیز چهار دوربین مختلف جای می‌گیرد و سنسور اثر انگشت این گوشی هم در زیر نمایشگر دستگاه است. همچنین این گوشی خود را به واسطه زوم ۱۰ برابری هیبریدی، می‌تواند از دیگر گوشی‌ها متمایز کند. نسخه معمولی‌تر این گوشی که با نام هواوی P30 شناخته خواهد شد نیز زوم هیبریدی ۵ برابری دارد که نصف برادر حرفه‌ای‌تر خودش است.











عکس‌هایی که در بالا می‌بینید، توسط حساب کاربری evleaks در توییتر منتشر شده و می‌توان به صحت آن‌ها، اطمینان کامل داشت. چیزی که در این تصاویر بیش از همه جلب توجه می‌کند، رنگ قرمز جدیدی است که هواوی برای این محصول در نظر گرفته که واقعا جذابیت بسیار زیادی دارد. همچنین تفاوت دو نسخه P30 Pro و P30 کاملا مشهود است. برای مثال گوشی P30 Pro دارای چهار دوربین در بخش پشتی است که یکی از آن‌ها لنزی مربعی شکل دارد و مربوط به زوم اپتیکال ۷ برابری می‌شود. همچنین گوشی P30 Pro دارای لبه‌های خمیده در نمایشگر است در صورتی که نسخه معمولی این گوشی، نمایشگری کاملا تخت دارد.

همچنین حضور بلندگوهای Sonos در تصاویر، احتمالا خبر از اهدای این بلندگوها به صورت رایگان به خریداران اولیه این گوشی خواهد بود. پیش‌تر سامسونگ هم اقدام مشابهی کرده بود و به کسانی که گلکسی اس ۱۰ را پیش‌خرید می‌کردند، یک هدفون گلکسی بادز به رایگان هدیه می‌داد. هواوی هم با این کار می‌خواهد تلاش سامسونگ را تکرار کند.

مراسم معرفی گوشی‌های هواوی P30 قرار است در تاریخ ششم فروردین ماه برگزار شود. مثل همیشه ما در دیجی‌کالا مگ، این مراسم را به صورت وبلاگ‌نویسی زنده و پخش زنده، برای شما آماده خواهیم کرد و فراموش نکنید که با ما همراه باشید.

