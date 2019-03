تاریخ عرضه مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ اعلام شد

به‌زودی گلکسی اس ۱۰ پلاس مقام قدرتمندترین گوشی این شرکت را به مدل ۵G اس ۱۰ واگذار می‌کند. طبق اعلام شرکت سامسونگ، این شرکت گوشی موردنظر را در تاریخ ۵ آوریل روانه‌ی بازار می‌کند. قبلا گفته می‌شد مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ در ماه جاری عرضه می‌شود که به دلایلی تاریخ عرضه آن به تعویق افتاده است. شبکه ۵G برای اولین بار در کشور کره جنوبی به‌طور گسترده عملیاتی می‌شود و این گوشی هم در ابتدا در بازار این کشور عرضه می‌شود.

مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ در آمریکا به‌عنوان گوشی اختصاصی اپراتور مخابراتی Verizon به دست کاربران خواهد رسید. سامسونگ برای این گوشی برنامه‌ی پیش‌فروش ندارد ولی افرادی که گوشی مذکور را در بین تاریخ‌های ۵ تا ۱۶ آوریل خریداری کنند، هدفون گلکسی باد سامسونگ هدیه داده می‌شود و در کنار آن می‌توانیم به تخفیف ۵۰ درصدی برای خرید شارژر بی‌سیم و طرح رایگان تعویض نمایشگر تا یک سال اول پس از خرید اشاره کنیم. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که فاز اول شبکه ۵G اپراتور Verizon در آمریکا از تاریخ ۱۱ آوریل عملیاتی می‌شود.

در حال حاضر، هنوز سامسونگ قیمت این گوشی را برای بازار آمریکا اعلام نکرده ولی از آنجایی که در کره جنوبی با قیمت ۱۳۳۲ دلار به فروش می‌رسد، قیمت آن در آمریکا هم به احتمال زیاد در همین حوالی خواهد بود.

