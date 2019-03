جدیدترین گوشی‌های سری ردمی شیائومی فروش بسیار خوبی داشته‌اند اما شیائومی همچنان در تلاش است ویژگی‌های جذابی را برای گوشی‌های میان‌رده خود به ارمغان بیاورد که جدیدترین آن، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است. طبق گزارش سایت XDA-Developers، شیائومی حداقل ۳ گوشی مجهز به این تکنولوژی را در دست ساخت دارد که دو تا از آن‌ها عضو پروژه اندروید وان هستند.

با توجه به این اطلاعات، این مشخصه به احتمال زیاد مربوط به گوشی‌های شیائومی Mi A3 و مدل لایت و یکی از مدل‌های چینی آن‌ها است. اسم رمز این سه گوشی pyxis، bamboo_sprout و cosmos_sprout که پسوند _sprout معمولا در گوشی‌های عضو پروژه اندروید وان دیده می‌شود. سومین گوشی که فاقد این پسوند است، احتمالا جانشین شیائومی‌ Mi 6X خواهد بود.

قیمت حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بسیار کاهش یافته است.

اگرچه تکنولوژی حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر زمانی بسیار گران‌قیمت بود، ولی حالا دیگر برای شرکت‌ها هزینه‌ی چندانی ندارد. کمپانی‌هایی مانند ویوو، اوپو و سامسونگ برای گوشی‌های میان‌رده خود به بهره‌گیری از این تکنولوژی روی آورده‌اند و در نهایت به‌زودی می‌توانیم انتظار ارائه‌ی پنل‌های اولد مجهز به این تکنولوژی را برای گوشی‌های سری ردمی داشته باشیم. در حال حاضر، از بین محصولات شیائومی، گوشی‌های سری Mi 8 و Mi 9 شیائومی‌ و نسل دوم گوشی گیمینگ بلک شارک ۲ از این قابلیت بهره می‌برند.

منبع: GSM Arena

The post شیائومی Mi A3 دارای حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala