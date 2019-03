احتمالا هواوی میت ۳۰ اولین گوشی مجهز به پردازنده Kirin 985 خواهد بود

گوشی هواوی میت ۳۰ احتمالا اولین گوشی خواهد بود که با پردازنده جدید Extreme UltraViolet یا به اختصار EUV عرضه می‌شود. این چیپست درواقع همان Kirin 985 است که توسط شرکت TSMC ساخته خواهد شد.

لیتوگرافی Kirin 985 همچنان ۷ نانو متری خواهد بود اما بهبودهای EUV باعث می‌شود تا چگالی ترانزیستورها، بیست درصد بیشتر از Kirin 980 باشد. از همین رو، احتمالا لیتوگرافی این پردازنده با نام تجاری «۷+ نانومتری» معرفی می‌شود. همچنین یک بهبود دیگر که EUV می‌تواند به این چیپست بیاورد این است که Nodes ها کوچک‌تر از اندازه فعلی‌شان باشند و حتی تا ۵ نانومتر کوچک شوند.

پردازنده Kirin 985 احتمالا با سرعت پردازشی بیشتری عرضه می‌شود تا عملکرد کلی پردازنده بهتر و سریع‌تر شود. همچنین احتمالا حالت‌های بهینه مصرف انرژی برای مصرف کم باتری نیز در این پردازنده وجود خواهد داشت. اما در نهایت معماری کلی CPU و GPU در این چیپست واحد، تا حد زیادی به Kirin 980 شبیه خواهد بود. علاوه براین، شنیده می‌شود که چیپست Kirin 985 با مودم ۵G داخلی عرضه می‌شود.

در سال ۲۰۱۸، پردازنده اپل A12 Bionic، توانست اپل پردازنده ۷ نانومتری باشد که در دنیای گوشی‌ها عرضه می‌شود اما Kirin 980 زودتر و به عنوان اولین پردازنده ۷ نانومتری معرفی شده بود. هردو چیپست گفته شده توسط شرکت TSMC ساخته می‌شود و رقابت داغ اپل و هواوی، امسال هم ادامه خواهد داشت. هر دو شرکت نیز همچنان به همکاری خود با TSMC برای ساخت این چیپست‌ها، ادامه خواهند داد.

هواوی بیش از اینکه به دنبال «اولین» شدن در رونمایی و استفاده از تکنولوژی‌های مختلف باشد، دنبال اهداف بلندتر و مهم‌تر خودش است. برای مثال این شرکت می‌خواهد با استفاده بیشتر از پردازنده‌های ساخت خودش، در این زمینه استقلال بیشتری داشته باشد و همزمان از هزینه‌های تولید خود بکاهد. این شرکت می‌خواهد تا جایی پیش برود که ۶۰ درصد از چیپست‌های مورد استفاده خود را از شرکت زیرمجموعه خود یعنی HiSilicon تامین کند. در حال حاضر و در ابتدای سال ۲۰۱۹، میزان استفاده هواوی از چیپست‌های HiSilicon به ۴۵ درصد می‌رسد که رقم ۴۰ درصدی سال گذشته، بیشتر است.

محصولات رده‌بالای هواوی در دنیای موبایل‌ها، تماما از پردازنده‌های Kirin استفاده می‌کنند اما گوشی‌های میان‌رده هواوی، همچنان به چیپست‌های دیگر شرکت‌ها مثل MediaTek وابسته هستند. احتمالا از این استراتژی هواوی، بیش از همه شرکت MediaTek ضربه خواهد خورد.

