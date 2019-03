سایت ژاپنی Macotakara که در زمینه‌ی اخبار مربوط به سخت‌افزار شرکت اپل سابقه خوبی دارد، اطلاعات جدیدی در مورد آیفون ۱۱ به‌خصوص قابلیت شارژ معکوس آن منتشر کرده است. همچنین در این اخبار شاهد اطلاعات جدید مربوط به شارژ سیمی این گوشی‌ها هم هستیم.

طبق این اطلاعات، آیفون ۱۱ از قابلیت شارژ معکوس پشتیبانی می‌کند و کاربران با بهره‌گیری از آن مثلا می‌توانند اپل واچ خود را به‌صورت بی‌سیم شارژ کنند. مدت‌ها پیش هم مینگ چی گو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، پیش‌بینی کرده بود که آیفون ۱۱ مجهز به این مشخصه خواهد بود.

در ضمن به‌نظر می‌رسد همراه با این گوشی‌ها کابل تبدیل لایتنینگ به USB-C عرضه می‌شود. ظاهرا اپل قصد دارد شارژر ۱۸ وات که همراه با آیپد پرو عرضه کرده و حالا جداگانه به‌فروش می‌رسد، در جعبه این گوشی‌ها قرار دهد. این تغییر، تاثیر بسزایی در افزایش سرعت شارژ دارد. در حال حاضر، آیفون‌ها با کابل USB-A و شارژر ۵ وات عرضه می‌شوند ولی کاربران می‌توانند با پرداخت ۵۰ دلار، شارژر ۱۸ وات و کابل تبدیل لایتنینگ به USB-C را خریداری کنند.

با توجه به این گزارش‌ها، پشتیبانی آیفون ۱۱ از قابلیت شارژ بی‌سیم معکوس تقریبا حتمی به‌نظر می‌رسد ولی در مورد اخبار مربوط به شارژر چندان نباید اعتنا کنیم زیرا در این زمینه اخبار ضدونقیضی منتشر شده و مثلا چندی پیش اعلام شد که این گوشی‌ها همراه با شارژرها و کابل‌های قدیمی عرضه می‌شود. در کنار این موارد، دیگر نباید انتظار بهره‌گیری از پورت USB-C را داشته باشیم و به احتمال زیاد آیفون ۱۱ هم دارای پورت لایتنینگ است.

