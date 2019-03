تصاویر و مشخصات گلکسی A70 و گلکسی A60 سامسونگ منتشر شد

سامسونگ مدتی قبل از ۵ عضو جدید سری گلکسی A پرده‌برداری کرد و به‌نظر می‌رسد به‌زودی دو عضو دیگر به این خانواده افزوده می‌شود. در سایت سازمان رگولاتوری چین موسوم به TENAA، مشخصات و عکس‌های گلکسی A60 و گلکسی A70 منتشر شده است. در پنل پشتی هر دو گوشی دوربین سه‌گانه تعبیه شده و گلکسی A70 دارای حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است و نمایشگر حفره‌دار گلکسی A60 هم توجه را جلب می‌کند.

گلکسی A70 مجهز به نمایشگر ۶.۷ اینچی است که در بخش فوقانی آن بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل تعبیه شده است. هنوز از جزئیات دوربین سه‌گانه خبر نداریم ولی به احتمال زیاد متشکل از دوربین‌های معمولی، اولترا واید و دارای سنسور تشخیص عمق است. از دیگر ویژگی‌های شاخص این گوشی می‌توانیم به باتری ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن اشاره کنیم.

گلکسی A60 هم با توجه به بهره‌گیری از نمایشگر حفره‌دار و دوربین سه‌گانه، شباهت زیادی به گلکسی A8s دارد. حسگر اثر انگشت این گوشی هم در پنل پشتی قرار دارد و انرژی آن را باتری ۳۴۱۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌کند.

در انتهای شماره مدل این گوشی‌ها عدد صفر دیده می‌شود و با توجه به سابقه سامسونگ، معمولا این مدل‌ها مختص بازار چین هستند. در ماه دسامبر هم گلکسی A8s که فقط برای چین عرضه شده بود، در کره جنوبی تحت عنوان مدل ۲۰۱۹ گلکسی A9 پرو عرضه شد. باید ببینیم که آیا سامسونگ برای گلکسی A70 و گلکسی A60 هم این سیاست را تکرار خواهد کرد یا نه.

