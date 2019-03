پخش زنده مراسم اپل؛ رونمایی از سرویس تلویزیونی اپل

همانطور که پیش‌تر اعلام شده بود، اپل امشب مراسمی را در مقر جدید خود یعنی اپل پارک و در سالن «استیو جابز» برگزار خواهد کرد. شعار اپل برای این مراسم “it’s showtime” یا «وقت نمایش رسیده» انتخاب شده و از همین رو انتظار داریم شاهد سرویس تلویزیونی جدید اپل باشیم.

مدت‌ها است که شایعات می‌گویند اپل قصد دارد یک سرویس استریم فیلم و سریال بسازد و تبدیل به رقیبی بزرگ برای نت‌فلیکس بشود. هنوز چنین خبرهایی از سرویس ویدیو اپل شنیده می‌شود اما گویا امشب شاهد معرفی این سرویس نخواهیم بود و به جای آن، فعلا یک سرویس تلویزیونی ساده‌تر معرفی می‌شود. در واقع گفته می‌شود که در مراسم امشب سرویس جدیدی معرفی خواهد شد که کاربران به کمک آن می‌توانند ساده‌تر با پرداخت مبلغی، مشترک ماهانه شبکه‌های دیگر مثل HBO شوند.

اما این سرویس را چطور می‌توانند کاربران استفاده کنند؟ آنطور که شنیده می‌شود قرار است مشترک شدن به کانال‌های مختلف از طریق اپلیکیشن TV روی iOS و Apple TV ممکن شود اما یک مشکل وجود دارد. کاربران پلتفرم‌های دیگر مثل اندروید، ویندوز و حتی مک چه می‌شوند؟ همچنین پلتفرم‌های تلویزیونی و ست‌تاپ باکس را هم فراموش نکنید! احتمالا اپل امشب اعلام می‌کند که اپلیکیشن TV را هم به سرعت برای دیگر پلتفرم‌های موجود عرضه خواهد کرد.

جدا از این سرویس تلویزیونی، قرار است Apple سرویس اشتراک مجلات و روزنامه‌ها را هم معرفی کند. به این ترتیب کاربران می‌توانند روزنامه‌ها و مجله‌های مورد علاقه خود را در اپلیکیشن News در iOS و macOS داشته باشند. برای فروش بهتر این سرویس‌ها نیز ممکن است اپل سرویس‌های اپل موزیک، TV و News را به صورت باندل شده برای کاربران عرضه کند تا هم مدیریت آن‌ها ساده‌تر باشد و هم از قیمت نهایی برای کاربری که هر سه سرویس را نیاز دارد، کاسته شود.

آیا سخت‌افزاری در این مراسم معرفی می‌شود؟

احتمال این موضوع خیلی کم است. پیش از این انتظار داشتیم دو آیپد جدید و ایرپادز ۲ را در این مراسم ببینیم اما اپل این محصولات را در هفته‌ای که گذشت، معرفی کرد و دیگر جا برای معرفی آن‌ها در مراسم امشب باقی نماند. البته هنوز دو گجت جدید باقی مانده که اپل می‌تواند در مراسم امشب آن‌ها را به ما نشان دهد اما احتمال آن کم است. این دو محصول جدید شامل شارژر بی‌سیم AirPower و همچنین نسل جدید آیپاد تاچ می‌شود که احتمالا طراحی کاملا به‌روز شده خواهد داشت.

در نهایت هرچه باشد، زمان زیادی تا مراسم باقی نمانده و مراسم Apple امشب ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران، برگزار خواهد شد. در همین پست می‌توانید شاهد پخش زنده این مراسم در کنار پوشش متنی و زنده مراسم باشید. تا شروع مراسم، به ما بگویید که شما از مراسم امشب کوپرتینویی‌ها چه انتظاری دارید؟

The post پخش زنده مراسم اپل؛ رونمایی از سرویس تلویزیونی اپل appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala