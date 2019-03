پوشش زنده رونمایی از گوشی هواوی P30 و P30 Pro

غول چینی دنیای تکنولوژی یعنی شرکت هواوی، قصد دارد فردا شب، در تاریخ ۶ فروردین، پرچمداران جدید خود را معرفی کند. این دو گوشی با نام‌های هواوی P30 و هواوی P30 Pro معرفی خواهند شد.

این دو گوشی را پیش از شروع این مراسم نیز چندین و چند بار در عکس‌های مختلف و حتی تصاویر خبری، دیده‌ایم. متاسفانه یا خوشبختانه، امسال هواوی در مخفی نگه داشتن اطلاعات این گوشی‌ها موفق نبوده. البته با توجه به اطلاعاتی که داریم، باید بگوییم هواوی در ساخت دو گوشی عالی، موفق بوده است. گوشی اول که هواوی P30 باشد، نسخه معمولی‌تر نسبت به Pro خواهد بود و برای مثال نمایشگر خمیده در کناره‌ها ندارد و دوربین پشتی آن سه گانه است. گوشی دیگر اما دارای چهار دوربین در بخش پشتی است که یکی از آن‌ها می‌تواند عکس‌هایی با زوم ۱۰ برابری ثبت کند که فوق العاده است.

هر دو گوشی پردازنده پرچمدار Kirin 980 را خواهند داشت و به جز تفاوت‌هایی که گفتیم، احتمالا تفاوت فاحش دیگری با یکدیگر ندارند. همچنین سنسور اثر انگشت نیز بر خلاف نسل قبل، به زیر نمایشگر منتقل شده و با توجه به ویدیوهایی که از این سنسور نوری منتشر شده، سرعت باز کردن و اسکن کردن انگشت نیز سریع و قابل قبول است.

در کنار این دو گوشی، هواوی دو نسخه جدید از ساعت هوشمند خود را با نام‌های Huawei Watch GT Elegant و Huawei Watch GT Active معرفی خواهد کرد. این دو ساعت احتمالا تفاوت سخت‌افزاری با هواوی واچ جی‌تی نخواهند داشت و تنها از نظر ظاهری، با هواوی واچ جی‌تی تفاوت دارند. این یعنی سیستم عامل این ساعت‌ها نیز همچنان همان سیستم عامل اختصاصی هواوی است و نمایشگری ۱.۳۹ اینچی با پنل OLED در جلوی این ساعت‌ها قرار می‌گیرد.

خوشبختانه زمان زیادی تا معرفی محصولات جدید هواوی باقی نمانده و فردا عصر ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران معرفی می‌شوند. ما نیز در دیجی‌کالا مگ مراسم معرفی پرچمداران جدید هواوی را به صورت پخش زنده و وبلاگ‌نویسی زنده برای شما پوشش خواهیم داد و فراموش نکنید که فردا ۱۷:۳۰ با ما همراه باشید.

