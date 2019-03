اپل سرویس Apple News Plus را معرفی کرد

مراسم امشب اپل برگزار شد و اولین سرویسی که در این مراسم شاهد بودیم، Apple News Plus است. این سرویس درواقع قرار است مجلات مختلف را به اپلیکیشن اپل نیوز بیاورد. در این سرویس جدید، تمرکز اپل روی مشاهده محتوای مجلات با بالاترین کیفیت و همچنین امنیت بالا است! اپل نیوز پلاس دارای بیش از ۳۰۰ مجله از New Yorker گرفته تا مجلات دیگر مثل National Geographic و Vogue می‌شود و اپل نیوز پلاس «تنها» جایی است که می‌توانید تمام این مجلات را به صورت همزمان داشته باشید. همچنین از روزنامه‌ها نیز فعلا The Wall Street Journal بزرگ‌ترین نامی است که در اپل نیوز پلاس حضور دارد.

نحوه کار این سرویس نیز مثل سرویس‌های دیگری است که می‌شناسیم. یعنی مثل مثل اسپاتیفای یا نت‌فلیکس، باید هزینه‌ای ماهانه برای استفاده از این سرویس پرداخت کنید و پس از آن می‌توانید از تمام محتوای عرضه شده در اپل نیوز پلاس، استفاده کنید.

آنطور که اپل می‌گوید، اگر بخواهید به همه این مجلات مشترک شوید، سالانه حدود ۸۰۰۰ دلار برای شما هزینه دارد اما با اپل نیوز پلاس تنها باید ماهانه ۹.۹۹ دلار هزینه کنید که بسیار به صرفه‌تر است. استفاده خانوادگی از این سرویس نیز امکان پذیر است و به هزینه اضافه‌تری نیاز ندارد. کانادا و آمریکا، اولین کشور‌هایی هستند که این سرویس در آن‌ها فعال می‌شود و کاربران برای استفاده از اپل نیوز پلاس، باید iOS یا macOS دستگاه خود را به آخرین نسخه از سیستم عامل خود، بروزرسانی کنند. اولین ماه استفاده از این سرویس رایگان خواهد بود و در پاییز آینده، قرار است کشورهای استرالیا و بریتانیا نز به این سرویس اضافه شوند.

نمایش مجلات در اپل نیوز پلاس روی صحنه، نشان می‌داد که عکس روی جلد این مجلات متحرک است و محتوای موجود نیز به شکل جذابی نمایش داده می‌شد. اپل تلاش کرده تا بتواند بهترین تجربه خواندن مجلات رو دستگاه‌های موبایلی را بسازد و این دقیقا هدف اصلی اپل و استیو جابز در سال ۲۰۱۰ و در زمان معرفی اولین آیپد بود. حالا به نظر می‌رسد پس از ۹ سال اپل بار دیگر می‌خواهد دنیای مجلات را منقلب کند و این بار این کار را با اپل نیوز پلاس انجام خواهد داد. اپل همچنین روی امنیت این سرویس نیز تاکید کرد و گفت که نه اپل و نه هیچ انتشارات دیگری، قرار نیست ببینند که شما چه مجلاتی می‌خوانید و سپس از این اطلاعات برای تبلیغات استفاده کنند. به طور خلاصه، هیچ کس نمی‌داند چه مجلاتی می‌خوانید و به این ترتیب، هیچ تبلیغ مرتبطی نیز در سطح اینترنت مشاهده نخواهید کرد (یا حداقل اگر ببینید، تقصیر اپل نیوز پلاس نیست!).

