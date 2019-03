کارت اعتباری اپل کارت معرفی شد

در مراسم Show Time که اپل برگزار کرد، شاهد کارت اعتباری بانکی اپل بودیم که با نام اپل کارت شناخته خواهد شد. این کارت اعتباری با هدف بهبود تجربه خرید ساخته شده و کار کردن با آن ساده‌تر خواهد بود. همچنین هیچ کارمزدی در خرید با این کارت کسر نمی‌شود و نرخ بهره هم کمتر شده و پاداش‌ها، بیشتر می‌شود.

برای گرفتن اپل کارت، تنها کافی است که کاربران اپلیکیشن Wallet را روی آیفون خود باز کنند تا بتوانند کارت دیجیتالی خود را دریافت کنند. از این کارت در هرجایی از دنیا که پشتیبانی از اپل پی وجود دارد، می‌توان استفاده کرد. همچنین مشتریان می‌توانند خرید‌های خود را دنبال کنند، میزان موجودی حساب خود را چک کنند و ببینند که موعد پرداخت قبض‌هایشان چه زمانی است و تمام این‌ها، با اپلیکیشن Wallet امکان پذیر است. اپل همچنین یک کارت فیزیکی تیتانیومی نیز به کسانی که درخواست کارت فیزیکی دارند هم می‌دهد که روی آن شماره کارت، رمز CVV و تاریخ انقضا و حتی امضا وجود ندارد چرا که تمام این اطلاعات مستقیما در اپلیکیشن Wallet ثبت می‌شوند.

اپل همچنین می‌گوید با استفاده از یادگیری ماشینی و نقشه Apple Maps، تلاش می‌کند تا فروشگاه‌هایی که از این کارت پشتیبانی می‌کنند را به نقشه اضافه کند.

همچنین اپل یک سیستم پرداخت پاداش هم برای مشتریان خود در نظر گرفته است و اینطور کار می‌کند که ۲ درصد از خریدهای انجام شده با اپل کارت در روز، به صورت نقدی به حساب کاربر واریز می‌شود. اگر کاربر با اپل کارت از خود اپل خرید داشته باشد، سه درصد از این مبلغ به وی پاداش داده می‌شود و خرید‌هایی که با کارت فیزیکی انجام می‌شوند، یک درصد مبلغ به عنوان پاداش به حساب کاربر باز می‌گردد.

همانطور که در شایعات داشتیم، اپل برای عرضه این کارت‌های اعتباری، با بانک Goldman Sachs همکاری کرده و پروسه‌های خرید هم توسط شرکت Mastercard انجام می‌شود. علاوه بر این، اپل می‌گوید هیچ خبری از کارمزد در خرید با اپل کارت نیست و حتی مجازاتی برای پرداخت‌های عقب افتاده نیز وجود ندارد.

مثل دیگر محصولات اپل، امنیت در اینجا هم نقش مهمی دارد. مدیر بخش اپل‌پی روی صحنه گفت که «اپل نمی‌داند که شما چه خریده‌اید، از کجا خریده‌اید و چقدر برای آن پول داده‌اید». تمام اطلاعات خرید شما مستقیما روی گوشی شما ذخیره می‌شود و به سرور هیچ شرکتی فرستاده نخواهد شد. همچنین اپل قول داده که Goldman Sachs هم هرگز اطلاعات مربوط به خرید‌های شما را با هیچ شرکت تبلیغاتی در میان نخواهد گذاشت.

متاسفانه این سرویس در کشور ما قابل استفاده نیست ولی برای آن دسته از ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، سرویس جدید اپل کارت می‌تواند خبر خوشحال کننده‌ای باشد.

منبع: TheVerge

The post کارت اعتباری اپل کارت معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala