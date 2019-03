اپل سرویس مخصوص بازی خود را با نام Apple Arcade را معرفی کرد

یکی دیگر از سرویس‌هایی که امشب اپل معرفی کرد، Apple Arcade نام دارد. این سرویس هم از نوع اشتراکی است و مخصوص افرادی است که به بازی‌های موبایلی علاقه دارند. اپل نخواسته مثل دیگر شرکت‌ها سرویس استریم بازی بسازد که بتواند بازی‌های کامپیوتری و حجیم را روی گوشی‌های کاربران استریم کند بلکه در عوض یک سرویس مخصوص بازی ساخته که کاربران می‌توانند به کمک آن، از امکانات بازی‌های App Store بهره‌مند شوند.

بیش از یک میلیارد نفر در دنیا، از فروشگاه اپ استور برای دستگاه مبتنی بر iOS خود، بازی دانلود کرده‌اند و امروز بیش از ۳۰۰ هزار بازی در این فروشگاه وجود دارد. حالا اپل می‌خواهد برخی از این بازی‌ها را به سرویس جدید خود بیاورد. همچنین صد بازی جدید و اختصاصی هم برای Apple Arcade وجود خواهد داشت که کاربران می‌توانند با آیفون، آیپد، مک و اپل‌ تی‌وی، آن‌ها را بازی کنند.

بازی‌های اختصاصی برای Apple Arcade عرضه می‌شوند!

این بازی‌های اختصاصی قرار نیست روی هیچ پلتفرم موبایلی دیگر یا سرویس بازی دیگری وجود داشته باشند. همچنین برای دانلود آن‌ها نیز پس از خریداری اشتراک ماهانه Apple Arcade، می‌توانید این بازی‌ها را از فروشگاه App Store، مثل هر اپلیکیشن دیگری، دانلود کنید. همه امکانات این بازی‌ها نیز برای کاربران قابل استفاده است و هیچ تبلیغی هم به کاربران نمایش داده نخواهد شد.

اپل همچنین چند بازی اختصاصی Apple Arcade را هم روی صحنه نشان داد. از جمله این بازی‌ها می‌توانیم به Snoic the Hedehog اشاره کنیم اما هنوز لیستی از بازی‌های اختصاصی Apple Arcade نیز منتشر نشده است. سازندگان بازی SimCity هم در حال ساخت یک بازی اختصاصی برای Apple Arcade هستند. آنطور که اپل اعلام کرد، استودیوهای بازی سازی مثل Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, Lego, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman و ustwo games و بسیاری استودیوهای دیگر، در حال ساخت بازی‌های خود برای Apple Arcade هستند.

اپل نه تنها بازی‌هایی که قرار است برای Apple Arcade عرضه شوند را مدیریت می‌کند بلکه این شرکت قصد دارد در ساخت و توسعه این بازی‌ها نیز سرمایه گذاری کند. ممکن است امروز اپل استودیو بازی سازی خود را معرفی نکرده باشد اما قطعا Apple Arcade قدم بزرگی برای ساخت استودیو بازی‌سازی اختصاصی اپل است. شرکت گوگل نیز هفته گذشته در کنار معرفی سرویس Stadia، استودیو بازی‌سازی خود را هم معرفی کرد و قطعا تا یکی دو سال آینده، اپل هم اقدامی مشابه خواهد داشت.

Apple Arcade قرار است پاییز امسال در بیش از ۱۵۰ کشور عرضه شود اما اپل هنوز هزینه اشتراک ماهانه این سرویس را اعلام نکرده است. توسعه دهندگان بازی نیز می‌توانند از طریق این لینک، برای دریافت اطلاعات بیشتر و ساخت بازی برای Apple Arcade، ثبت نام کنند. شما را نمی‌دانم اما به شخصه فکر می‌کنم Apple Arcade هیجان‌انگیزترین سرویسی است که امشب اپل معرفی کرد. شما درباره Apple Arcade چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

The post اپل سرویس مخصوص بازی خود را با نام Apple Arcade را معرفی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala