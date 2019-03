اپل سرویس Apple TV Plus را معرفی کرد

بعد از سال‌ها انتظار و گمانه‌زنی، بالاخره اپل جدی‌ترین اقدام خود برای ورود به دنیای استریم ویدیو را امشب نشان داد: Apple TV Plus. تیم کوک، مدیرعامل اپل، این سرویس را معرفی کرد و گفت که قرار است در این سرویس، شاهد انتشار اولین برنامه‌های تولید شده به صورت اختصاصی توسط اپل باشیم. همچنین در کنار Apple TV Plus، نسخه جدید اپلیکیشن Apple TV هم معرفی شد و در پایان تیم کوک در سال استیو جابز اعلام کرد «همانطور که تا الان حدس زده‌اید، مراسم امروز با همیشه متفاوت بود».

معرفی Apple TV Plus که اپل می‌گوید «خانه جدیدی برای خلاق‌ترین راویان دنیا شامل نمایش‌های منحصر به فرد و اختصاصی، فیلم‌ها و مستند‌ها خواهد بود» با یک فیلم به کارگردانی و روایت استیون اسپیلبرگ همراه بود و در این فیلم کوتاه، تعدادی از مشهورترین چهره‌های هالیوود نیز حضور داشتند.

سپس اسپیلبرگ روی صحنه آمد و گفت برنامه ۹۳ ساله Amazing Stories را دوباره برای اپل تی‌وی پلاس خواهد ساخت. پس از وی ریس ویترسپون، جنیفر آنیستون و استیو کارل روی صحنه آمدند تا درباره برنامه اختصاصی دیگر این سرویس با نام The Morning Show صحبت کنند. پس از این افراد، شاهد حضور دیگر ستاره‌های هالیوود (شامل جیسون موموآ، آلفره وودارد، کمیل نانجیانی، J.J. Abrams، سارا بریلس و حتی شخصیت کارتونی Big Bird) روی صحنه بودیم که هر کدام از آن‌ها، برنامه‌های اختصاصی Apple TV Plus را معرفی کردند.

انتظار می‌رود که امسال شرکت اپل بیش از دو میلیارد دلار روی محتواهای اختصاصی خود سرمایه گذاری کند و از این طریق بتواند شانه به شانه با سرویس‌هایی مثل نت‌فلیکس، هولو و آمازون، رقابت کند. اما این رقابت برای اپل بسیار سخت خواهد بود چرا که نت‌فلکیس قرار است چند میلیارد بیشتر در سال ۲۰۱۹ نسبت به اپل برای تولید محتواهای خود هزینه کند. همچنین اپل هم هیچ تریلر یا تیزری از نمایش‌های اختصاصی خود منتشر نکرد که همین موضوع، باعث شده به موفقیت اپل در سال جاری میلادی، شک داشته باشیم. تنها مونتاژی شامل ترکیب چند نمایش اختصاصی اپل نشان داده شد که جزئیات زیادی را برملا نمی‌کرد.

Apple TV Plus بدون تبلیغات خواهد بود و هم به صورت آنلاین و هم آفلاین، می‌توان از آن استفاده کرد. اشتراک این سرویس نیز در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا در پاییز امسال عرضه می‌شود اما هنوز از قیمت این سرویس اطلاعی در دسترس نیست. برای دسترسی به Apple TV Plus باید از اپلیکیشن جدید Apple TV استفاده کنید که هم برای iOS و Mac و هم ستاپ‌باکس‌های Roku و Fire TV عرضه خواهد شد. همچنین برخی تلویزیون‌های چهار برند سامسونگ، ال جی، سونی و ویزیو نیز اپلیکیشن جدید Apple TV را دریافت خواهند کرد.

جدا از ساخت سرویس Apple TV Plus، اپل تمرکز زیادی روی بهبود اپلیکیشن رایگان Apple TV هم داشته است. این اپلیکیشن توسط طیف گسترده‌تری از کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین یک بخش جدید در این اپلیکیشن با نام Apple TV Channels گذاشته شده که به مشتریان اجازه می‌دهد که برای هر شبکه به صورت جداگانه پرداخت داشته باشند و مستقیما از طریق اپلیکیشن، فیلم‌ها و سریال‌های خود را ببینند. از جمله شبکه‌های تحت پوشش می‌توانیم به HBO، Showtime، Starz و CBS اشاره کنیم. اپلیکیشن جدید Apple TV قرار است از ماه May عرضه شود و اپل می‌گوید اپلیکیشن جدید، پیدا کردن فیلم و سریال برای مخاطبین را بسیار ساده‌تر خواهد کرد.

در ماه ژانویه، تیم کوک اعلام کرده بود که اپل توانسته رکورد بیش از ۱.۴ میلیارد دستگاه مبتنی بر iOS را بشکند که فوق العاده است. این عدد یعنی ۱.۴ میلیارد نمایشگر برای اجرای اپلیکیشن از پیش نصب شده TV وجود دارد که این عامل به تنهایی می‌تواند مسیر اپل برای موفقیت سرویس جدید تلویزیونی خود را، بسیار هموارتر کند. همچنین اپل امروز تایید کرد که اپلیکیشن TV به زودی به کامپیوترهای Mac هم راه پیدا می‌کند و همانطور که پیش‌تر گفتیم، این اپلیکیشن و iTunes Movie برای برخی تلویزیون‌ها نیز عرضه خواهد شد.

تبدیل شدن به یک هاب برای پخش فیلم و سریال، ایده جدیدی نیست. آمازون این مسیر را چندی پیش با سرویس Prime Video Channels آغاز کرده که به کاربران این سرویس این امکان داده می‌شود که برنامه‌های مورد علاقه خود را از کانال‌هایی مثل HBO، Showtime، Starz و CBS تماشا کنند. همچنین کاربران Prime Video Channels می‌توانند به محتوای کانال‌های دیگر با خرید جداگانه سرویس آن‌ها از طریق حساب آمازون خود، دسترسی داشته باشند. این یعنی تا اینجا اپل کار بیشتری انجام نداده و فعلا هم سطح آمازون است. فاکتوری که در این بین می‌تواند تعیین کننده باشد «راحتی کاربر» است. اپل با قراردادن همه امکانات و سرویس‌ها در اپلیکیشنی که همین حالا کاربرانش روی گوشی‌های خود دارند، مسیر ساده‌تری دارد و کاربران این شرکت حتی لازم نیست یک اپلیکیشن اضافه نصب کنند!

اپل از هر اشتراکی که برای کانال‌های مختلف می‌فروشد، درصدی را برای خود برمی‌دارد که در نتیجه باید شاهد افزایش درآمدهای این شرکت در سال‌های پیش رو باشیم. این نکته برای اپل خیلی اهمیت دارد چرا که در دورانی به سر می‌بریم که بازار گوشی‌های هوشمند اشباع شده و حالا اپل می‌خواهد با سرویس‌های این چنینی، کسب درآمد کند.

اما همچنان چیزهای زیادی هست که درباره Apple TV Plus نمی‌دانیم و مهم‌ترین آن، قیمت اشتراک ماهانه این سرویس است.

