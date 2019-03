شرکت شارپ هم به دنبال ساخت گوشی تاشو است

گوشی‌های تاشو پتانسیل زیادی برای موفقیت همه‌جانبه دارند و به همین خاطر تقریبا تمام شرکت‌های فعال در عرصه ساخت گوشی‌های هوشمند، می‌خواهند در این زمینه وارد عمل شوند. در حال حاضر، سامسونگ و هواوی مدل نهایی گوشی تاشو خود را معرفی کرده‌اند و به غیر از دیگر شرکت‌ها، ظاهرا شارپ هم قصد دارد شانس خود را در این زمینه امتحان کند.

در سال ۲۰۱۷، این شرکت پتنتی را ثبت کرده که به تازگی منتشر شده و در این پتنت می‌توانیم طرح یک گوشی تاشو را مشاهده کنیم که به‌صورت عمودی خم می‌شود. برای اینکه درک بهتری از این طرح داشته باشیم، متخصصان سایت LetsGoDigital بر اساس آن، رندرهای ۳ بعدی ایجاد کرده‌اند. در این رندرها، یک گوشی مجهز به نمایشگر بی‌حاشیه که به‌صورت عمودی خم می‌شود، به نمایش درآمده است.







یکی از نکات قابل توجه این طراحی، وجود دو لولا در بخش میانی است که به کاربران اجازه می‌دهد به غیر از خم کردن گوشی از بخش میانی، آن را طوری ببندد که بخشی از نمایشگر بیرون باشد تا برای بررسی نوتیفیکیشن‌ها و موارد این چنینی مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین در این طرح شاهد دوربین سلفی نیستیم و در پنل پشتی هم فقط یک دوربین قرار دارد. البته بار دیگر باید تکرار کنیم که این طرح مربوط به سال ۲۰۱۷ است و مطمئنا تا حالا، شرکت شارپ تغییراتی را بر روی آن اعمال کرده است.

در نهایت هم باید بگوییم که این فقط یک پتنت است و اگر هم شارپ یک گوشی تاشو را روانه‌ی بازار کند، احتمالا طراحی آن تفاوت‌های زیادی با این طرح خواهد داشت.

