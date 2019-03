HMD Global که سازنده گوشی‌های نوکیا است، در چند سال گذشته به‌خوبی توانسته نام خود را به‌عنوان یکی از بهترین سازندگان گوشی‌های هوشمند بر سر زبان‌ها بیندازد. این کمپانی فنلاندی خیلی زود به بهره‌گیری از بریدگی نمایشگر روی آورد و حالا به‌نظر می‌رسد در رابطه با نمایشگر حفره‌دار هم می‌خواهد همین رویکرد را تکرار کند.

مانند گلکسی اس ۱۰، دوربین سلفی نوکیا X71 در یک حفره در بخش فوقانی نمایشگر تعبیه شده است. طبق اعلام این شرکت، گوشی مذکور قرار است در تاریخ ۲ آوریل (۱۳ فروردین) در تایوان رسما رونمایی شود. از دیگر ویژگی‌های شاخص این گوشی می‌توانیم به بهره‌گیری از دوربین ۴۸ مگاپیکسلی مجهز به لنز زایس اشاره کنیم. در پنل پشتی سه دوربین قرار دارد که غیر از دوربین ۴۸ مگاپیکسلی، شاهد دوربین اولترا واید و یک دوربین دیگر هستیم که در رابطه با دوربین آخری هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.

اگرچه نوکیا X71 ابتدا در تایوان معرفی می‌شود، ولی این گوشی تحت عنوان نوکیا ۸.۱ خیلی زود روانه‌ی بازارهای جهانی خواهد شد. مدتی قبل هم رندرهای این گوشی در اینترنت منتشر شد که بر اساس آن، مدل بین‌المللی این گوشی دارای دوربین دوگانه است ولی این مدل هم دارای نمایشگر ۶.۲۲ اینچی حفره‌دار و دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی خواهد بود. در این مراسم از قیمت و تاریخ عرضه این گوشی نوکیا خبردار خواهیم شد و البته باید انتظار قیمت بالاتر برای مدل بین‌المللی آن را داشته باشیم.

منبع: Phone Arena

The post تاریخ معرفی نخستین گوشی نوکیا دارای نمایشگر حفره‌دار اعلام شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala