بگذارید از همین ابتدا بگوییم اگر ایرانسلی هستید و اپلیکیشن My Irancell را روی گوشی خود نصب نکرده‌اید، دست بجنبانید و سپس ادامه این پست را بخوانید. اپلیکیشن مای ایرانسل به شما کمک می‌کند وضعیت سیم‌کارت خود را کاملا تحت کنترل داشته باشید و به سادگی بتوانید بسته اینترنت خریداری کرده و یا حتی قبض خط خود را پرداخت کنید. البته این موارد، ساده‌ترین چیزهایی هستند که می‌توانید از این اپلیکیشن انتظار داشته باشید. در ادامه قصد داریم برخی از دیگر ویژگی‌های این اپلیکیشن را به شما نشان دهیم و در پایان بگوییم چرا کار اشتباهی نکردید اگر از همین ابتدای پست، سراغ نصب این اپلیکیشن رفته‌اید!

پس از نصب این اپلیکیشن، برای ورود به این اپلیکیشن، می‌توانید به کمک شماره ایرانسلی خود و رمز یک بار مصرفی که از طریق پیامک برای شما ارسال می‌شود، به این اپلیکیشن وارد شوید.

در تب اصلی، جایی است که نمایی کلی از وضعیت سیم کارت خود می‌بینید. در بالای این صفحه شاهد شماره تلفن و موجودی حساب خود (اگر سیم کارت اعتباری دارید) خواهید بود. در بخش پایینی می‌توانید بسته‌های اینترنت، مکالمه، پیامک و دیگر خدمات را مشاهده کنید. همچنین اگر در همین صفحه به سمت پایین اسکرول کنید، به برخی خدمات اپلیکیشن مای ایرانسل آشنا می‌شوید. از جمله این خدمات می‌توان به «تبدیل رایگان خط به ۴G» و «مشاهده ریز مکالمات» اشاره کرد. همچنین اگر دیگر دوستان‌تان را هم به نصب اپلیکیشن مای ایرانسل دعوت کنید، می‌توانید اینترنت رایگان دریافت کنید که گزینه مربوط به این بخش نیز در تب اصلی مشاهده می‌شود.

در تب دوم این اپلیکیشن، کاربران می‌توانند خط اعتباری خود را شارژ کنند. برای این کار دو راه وجود دارد که یکی خرید شارژ مستقیم به صورت آنلاین و پرداخت لحظه‌ای با کارت‌های عضو شتاب است. در این حالت کاربران می‌توانند از مبالغ تعیین شده یکی را انتخاب کرده و خط خود را شارژ کنند و یا مبلغی به میزان دلخواه، به شارژ خط خود بیافزایند. همچنین گزینه شارژ شگفت‌انگیز هم در این بخش وجود دارد.

در این صفحه یک بخش دیگر به نام «از طریق کارت شارژ» وجود دارد که در این حالت کاربران می‌توانند کد ثبت شده روی کارت شارژ خریداری شده را وارد کرده و خط خود را شارژ کنند.

در تب سوم این اپلیکیشن، به بخش «خرید بسته» می‌رسیم. در این صفحه شما می‌توانید انواع بسته‌های اینترنت یا رومینگ را خریداری کنید. همچنین از طریق منوی «نوع» می‌توانید بسته‌های دیگر شامل مکالمه، چند کاربره و پیامک را هم انتخاب و مشاهده کنید. به طور کل خرید بسته از این صفحه به ساده‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود. برای خرید بسته از این صفحه نیز لازم نیست حتما شارژ داشته باشید بلکه می‌توانید به کمک کارت بانکی، بسته‌های مورد نظر را خریداری کنید.

در تب چهارم، با صفحه «تاریخچه» روبرو می‌شویم. تاریخچه برای مشاهده فعالیت‌های شما است و مثلا می‌توانید تاریخچه بسته‌های افزایشی که تاکنون داشته‌اید را مشاهده کنید. مواردی دیگر مثل «جزئیات کارکرد ۲ روز آخر» نیز از طریق این صفحه قابل مشاهده است که امکان خوبی برای کاربران ایرانسل و این اپلیکیشن به حساب می‌آید.

در نهایت و در تب پنجم از این اپلیکیشن، می‌توانید «پیشنهادها» را مشاهده کنید. در این صفحه طرح‌های تشویقی برای خط خود را می‌بینید و برخی بسته‌های اینترنت و بسته‌های دیگر را نیز می‌توانید با تخفیف خریداری کنید.

به طور کلی می‌توانیم بگوییم اپلیکیشن ایرانسل من یا مای ایرانسل، ویژگی‌های فراوانی برای کاربران خود فراهم می‌کند. حجم این اپلیکیشن نیز کم بوده و کار با آن بسیار ساده است. تمام موارد ضروری پیش چشم کاربر قرار گرفته و لازم نیز برای پیدا کردن یک گزینه یا ویژگی، در این اپلیکیشن دنبال آن بگردید چون احتمالا به سرعت به آن بر خواهید خورد.

این اپلیکیشن برای دو پلتفرم اندروید و iOS عرضه شده و بهترین راه دانلود آن، دانلود مای ایرانسل از وب‌سایت مربوط به این اپلیکیشن است. اگر هنوز این اپلیکیشن را نصب نکرده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم با گوشی خود به این لینک بروید و مطابق با سیستم عامل گوشی‌تان، اپلیکیشن مای ایرانسل را دانلود کنید.

این محتوا توسط دیجی‌کالا مگ و به سفارش ایرانسل تولید شده است. دیجی‌کالا مگ صحت و کیفیت این محتوا را تایید می‌کند.

