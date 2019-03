گلکسی A70 سامسونگ با نمایشگر ۶.۷ اینچی معرفی شد

روز گذشته سامسونگ از گلکسی A70 مجهز به نمایشگر ۶.۷ اینچی سوپر AMOLED با نسبت تصویر ۲۰:۹ رونمایی کرد. این گوشی که دارای نمایشگر Infinity-U است، در قسمت بریدگی، دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی را در خود جای داده است.

در پنل پشتی هم دوربین اصلی مجهز به سنسور ۳۲ مگاپیکسلی است که این دو دوربین از بالاترین رزولوشن دوربین‌های موجود در گوشی‌های فعلی سامسونگ بهره می‌برند. در پنل پشتی در کنار دوربین اصلی، می‌توانیم یک دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید و یک دوربین تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی را مشاهده کنیم. از دیگر مشخصه‌های قابل توجه این گوشی می‌توانیم به تعبیه حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اشاره کنیم.

انرژی این گوشی جذاب از جانب باتری حجیم ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که به‌لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ واتی، کاربران برای شارژ کردن آن زمان زیادی منتظر نمی‌مانند. به غیر از مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ که هنوز عرضه نشده، این اولین گوشی گلکسی است که از شارژ سریع‌تر از ۱۸ وات پشتیبانی می‌کند و در ضمن این گوشی از قابلیت شارژ بی‌سیم بهره نمی‌برد.

گلکسی A70 همراه با ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش عرضه می‌شود. در ضمن با وجود اینکه گلکسی A70 دارای نمایشگر بسیار بزرگ ۶.۷ اینچی است، اما عرض آن فقط به ۷۶.۷ میلی‌متر می‌رسد که قابل مقایسه با مدل ۲۰۱۸ گلکسی A7 و گلکسی نوت ۹ است. سامسونگ هنوز در رابطه با قیمت و تاریخ عرضه آن اطلاعاتی اعلام نکرده ولی گفته که در تاریخ ۱۰ آوریل جزئیات بیشتری ارائه می‌دهد.

