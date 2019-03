در سال ۲۰۱۸ شرکت‌های هواوی و اوپو در زمینه‌ی تکنولوژی شارژ سریع پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند و به عنوان مثال می‌توانیم به پشتیبانی میت ۲۰ پرو از شارژ ۴۰ واتی و پشتیبانی نسخه لامبورگینی اوپو Find X از شارژ ۵۰ واتی اشاره کنیم. حالا به‌نظر می‌رسد شیائومی موفق به توسعه تکنولوژی شارژ ۱۰۰ واتی شده که با چنین سرعتی، دیگر رقبا حرفی برای گفتن ندارند.

مدیرعامل شیائومی در شبکه اجتماعی Weibo ویدیویی را منتشر کرده که در آن می‌توانیم تفاوت سرعت شارژ یک گجت شیائومی بی‌نام مبتنی بر باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری در مقایسه با یک گوشی دیگر که ظاهرا اوپو R17 پرو است، مشاهده کنیم. باید خاطرنشان کنیم که این گوشی مجهز به باتری ۳۷۰۰ میلی‌آمپری است و از شارژ سریع ۵۰ واتی پشتیبانی می‌کند.در ادامه می‌توانید این ویدیو را تماشا کنید.

در این ویدیو، گجت شیائومی فقط طی ۱۷ دقیقه به‌طور کامل شارژ می‌شود و در این زمان، شارژ گوشی اوپو فقط به ۶۵ درصد می‌رسد. با توجه به اینکه اوپو در حال حاضر از سریع‌ترین تکنولوژی شارژ گوشی بهره می‌برد، چنین نتیجه‌ای واقعا شگفت‌انگیز است. این اولین باری نیست که شرکت شیائومی در زمینه‌ی افزایش سرعت شارژ گوشی‌های خود وارد عمل می‌شود و در این زمینه می‌توانیم به گوشی Mi 9 اشاره کنیم که از شارژ سیمی ۲۷ واتی و شارژ بی‌سیم ۲۰ واتی پشتیبانی می‌کند. اما چه زمانی این تکنولوژی شارژ ۱۰۰ واتی روانه‌ی گوشی‌های شیائومی می‌شود؟

این شرکت هنوز در رابطه با این تکنولوژی موسوم به «سوپر شارژ توربو» اطلاعات بیشتری منتشر نکرده ولی یکی دیگر از مقام‌های ارشد شیائومی به‌صورت غیرمستقیم اعلام کرده که این تکنولوژی روانه‌ی گوشی‌های سری ردمی می‌شود. به همین خاطر به‌نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک می‌توانیم انتظار ارائه‌ی این تکنولوژی هیجان‌انگیز را برای گوشی‌های میان‌رده داشته باشیم.

