دوربین سونی RX0 II با نمایشگر چرخان، معرفی شد

سونی امروز به یک باره دوربین جدید خود در دسته‌بندی Action Camera را معرفی کرد. این دوربین درواقع نسل جدید RX0 است که در سال ۲۰۱۷ معرفی شده بود و حالا دو سال بعد، با مشخصات بهتری، با نام RX0 II معرفی شده است. این دوربین که با توجه به اندازه خود، می‌تواند رقیبی قدرتمند برای گوپرو باشد؛ مخصوصا حالا که نمایشگر این دوربین تا ۱۸۰ درجه به سمت بالا می‌چرخد. این دوربین می‌تواند برای ولاگرها و کسانی که می‌خواهند از خود فیلم بگیرند، فوق العاده باشد چرا که با اندازه کوچک خود، می‌تواند ویدیو‌هایی با کیفیت بسیار بالا ثبت کند.

اگرچه قیمت ۷۰۰ دلار برای این اکشن‌کم زیاد به نظر می‌رسد اما زمانی که به مشخصات فنی و توانایی‌های این دوربین نگاه می‌کنیم، به نظر این برچسب قیمتی چندان هم غیر منصفانه نیست.

قبل از هر چیز، دوربین سونی RX0 II بدنه‌ای مستحکم دارد و به خودی خود، تا ۱۰ متر ضد آب است. همچنین این دوربین در برابر ورود گرد و خاک به خود کاملا مقاوم است و در برابر ضربه و افتادن هم مقاومت بالایی دارد. سنسور این دوربین، اندازه نسبتا بزرگ یک اینچی دارد و رزولوشن آن ۱۵.۳ مگاپیکسل است. این سنسور بزرگ برای این دوربین کوچک، با پردازنده سونی BIONZ X همراه شده که منجر به بهتر شدن رنگ‌ها و عکاسی ۱۶ فریم در ثانیه با این دوربین می‌شود. برای عکاسی با سرعت بالا و با کیفیت بالا، حساب می‌توانید روی این اکشن‌کم کوچک، حساب باز کنید.











مهم‌ترین نکته در یک دوربین اکشن‌کم، لنز آن است. سونی در این دوربین از لنز زایس Tessar T 24mm F3.0 استفاده کرده که به نظر قرار نیست پاشنه آشیل این دوربین باشد. در نسل قبلی این دوربین نیز همین لنز استفاده شده بود اما با ایجاد تغییراتی، کمینه فاصله اتوفوکوس حالا کاهش پیدا کرده است. این دوربین می‌تواند از حداقل فاصله ۲۰ سانتی‌متری روی سوژه فوکوس کند. برای عکاسی در شب نیز به نظر می‌رسد با توجه به محدوده ISO این دوربین که از ۸۰ تا ۱۲۸۰۰ متغیر است، مشکلی وجود نداشته باشد. اما در هر صورت با توجه به اینکه دیافراگم این لنز ثابت و F4.0 است، باید صبر کنیم و در بررسی‌ها ببینیم این دوربین در شب چطور عمل می‌کند.

حال بگذارید سراغ اصلی‌ترین نقطه قوت این دوربین یعنی فیلم‌برداری برویم. دوربین سونی RX0 II می‌تواند با رزولوشن ۴K و با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه فیلم‌برداری داشته باشد و یک جک میکروفون هم روی دوربین تعبیه شده تا کاربران بتوانند از میکروفون جانبی و بهتر، استفاده کنند. همچنین این دوربین دارای لرزشگیر الکترونیکی است که می‌تواند فیلم‌برداری روی دست را بهبود ببخشد. فیلم‌برداری با سرعت کم نیز در این دوربین با حداکثر سرعت ۱۰۰۰ فریم در ثانیه امکان‌پذیر است. همچنین با خروجی HDMI این دوربین می‌توان فیلم‌های ۱۰۰۰ فریمی را به صورت Uncompressed یا فشرده نشده و با ریکوردر جداگانه، خروجی گرفت. همچنین سونی RX0 II از پروفایل تصویری S-Log2 هم پشتیبانی می‌کند که برای ویرایش رنگ‌ها پس از فیلم برداری، ویژگی کارآمدی است.

همچنین اگر می‌خواهید چند دوربین RX0 II را به صورت همزمان استفاده کنید، سونی ویژگی کنترل ۵ دوربین RX0 II را به صورت بی‌سیم در اپلیکیشن Imaging Edge قرار داده است. همچنین به کمک یک Access Point، می‌توان تا ۵۰ دوربین RX0 II را به صورت همزمان استفاده کرد. اگر فکر می‌کنید استفاده از ۵۰ دوربین RX0 II هنوز برای شما کافی نیست، قرار است تابستان امسال سونی یک Camera Control Box عرضه کند که به کمک آن می‌توان با ۱۰۰ دوربین RX0 II به صورت همزمان فیلم‌برداری کرد!

زمان عرضه این دوربین، ماه آوریل خواهد بود و قیمت آن ۷۰۰ دلار تعیین شده است. شما درباره این دوربین چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

The post دوربین سونی RX0 II با نمایشگر چرخان، معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala