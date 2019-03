بالاخره بعد از انتشار گزارش‌ها و تصاویر مختلف مربوط به گوشی‌های هواوی P30 و P30 پرو، این گوشی‌ها رسما معرفی شدند. یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های مدل پرو، دوربین ۸ مگاپیکسلی پریسکوپی آن است که فاصله کانونی ۱۲۵ میلی‌متری را به ارمغان می‌آورد و لرزشگیر اپتیکال آن هم منجر به ثبت عکس‌ها و ویدیوهای بهتری می‌شود. دوربین اصلی هم مجهز به سنسور ۴۰ مگاپیکسلی سونی که به جای دارا بودن پیکسل‌های مختص رنگ سبز، پیکسل‌های مربوط به رنگ زرد را جایگزین آن کرده که تا در محیط‌های کم‌نور عملکرد بهتری داشته باشد. حداکثر حساسیت (ISO) این دوربین هم ۲ برابر میت ۲۰ پرو است که به لطف داشتن دیافراگم F/1.6 و لرزشگیر اپتیکال، کیفیت قابل توجهی به ارمغان می‌آورد.

در ادامه این دوربین‌ها، باید به تعبیه دوربین ۲۰ مگاپیکسلی اولترا واید هم اشاره کنیم که از فوکوس خودکار بهره می‌برد و در کنار این سه دوربین، سنسور ToF هم قرار گرفته است. به لطف این سنسور، حالت بوکه با کیفیت بهتری عملی می‌شود. در ضمن دوربین پریسکوپی هم می‌تواند زوم ۱۰ برابری را عملی کند که در صورت تمایل به استفاده از زوم دیجیتال، می‌توان به زوم ۵۰ برابری هم دست پیدا کرد.





هواوی P30 معمولی اگرچه دارای دوربین پریسکوپی نیست، ولی روی هم رفته از مشخصه‌های جذاب زیادی بهره می‌برد. سنسور اصلی این دوربین مانند برادر بزرگ‌ترش، از نوع ۴۰ مگاپیکسلی و ساخت سونی است. همچنین در کنار آن یک دوربین ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با قابلیت زوم ۳ برابری و دوربین ۱۶ مگاپیکسلی مجهز به لنز اولترا واید دیده می‌شود و در کنار این ماژول، فلش LED دو رنگ و سیستم فوکوس لیزری قرار دارد.

در پنل جلویی هم بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل دیده می‌شود که دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی را در خود جای داده و البته از قابلیت تشخیص چهره سه‌بعدی هم پشتیبانی نمی‌کند. همین دوربین سلفی برای مدل معمولی هم در نظر گرفته شده است.

در پنل جلویی مدل پرو، شرکت هواوی یک نمایشگر ۶.۴۷ اینچی AMOLED در نظر گرفته که زیر آن هم حسگر اثر انگشت قرار گرفته که عملکرد این حسگر بهتر از نمونه موجود در میت ۲۰ پرو است. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که رزولوشن این نمایشگر ۱۰۸۰p+ است. مدل معمولی هم از نمایشگر ۶.۱ اینچی AMOLED با رزولوشن Full HD+ بهره می‌برد که البته برخلاف مدل گران‌تر، کاملا تخت است.





قلب تپنده هر دو گوشی تراشه قدرتمند کایرین ۹۸۰ است که در کنار تراشه مدل پرو، ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش با نانو مموری قرار دارد. هواوی P30 هم در چهار مدل مبتنی ۶/۱۲۸، ۸/۶۴، ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایت روانه‌ی بازار می‌شود که حافظه داخلی آن‌ها را هم با بهره‌گیری از کارت حافظه اختصاصی هواوی می‌توان افزایش داد.

تمام نمایشگر هواوی P30 پرو به‌عنوان اسپیکر مکالمه هم انجام وظیفه می‌کند که هواوی موفق شده کیفیت صدای تولیدی از جانب آن را تا حد زیادی بهبود ببخشد. البته هواوی اسپیکرهای استریو را حذف کرده و در عوض در بخش پایینی از اسپیکرهای بزرگ‌تری بهره برده است. انرژی مدل پرو از جانب باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که به‌لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۴۰ واتی، خیلی سریع می‌توان آن را شارژ کرد و در ضمن نباید پشتیبانی از شارژ بی‌سیم ۱۵ واتی و شارژ معکوس را فراموش کنیم. در این زمینه هواوی P30 از باتری ۳۶۵۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و سرعت شارژ آن هم حداکثر ۲۲.۵ وات می‌رسد. یکی از مزیت‌های مدل معمولی هواوی P30 نسبت به مدل پرو، بهره‌گیری آن از جک هدفون است.

در رابطه با قیمت و تاریخ عرضه آن هنوز اطلاعاتی ارائه نشده که در صورت انتشار آن‌ها، در این بخش این اطلاعات را درج خواهیم کرد.

