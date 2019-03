دوربین هواوی P30 پرو بیشترین امتیاز DxOMark را دریافت کرد

دوربین گوشی هواوی P30 پرو که روز گذشته در پاریس رسما معرفی شد، بیشترین امتیاز سایت تخصصی DxOMark را کسب کرده است. با دریافت نمره ۱۱۲، این گوشی توانسته از گوشی‌های میت ۲۰ پرو، پی ۲۰ پرو و گلکسی اس ۱۰ پلاس که در مقام اول قرار دارند، فاصله بگیرد. در ضمن باید به امتیاز مختص بخش عکاسی هم اشاره کنیم که با توجه به دریافت امتیاز ۱۱۹، به‌نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها پرچم‌داری بتواند رکورد آن را بزند.

بخش زیادی از این امتیاز بالا به‌لطف زوم و بوکه باکیفیت است. این دو مشخصه به دو بخش سخت‌افزاری جدید یعنی دوربین پریسکوپی دارای فاصله کانونی ۱۲۵ میلی‌متری و دوربین ToF سه‌بعدی متکی هستند. علاوه بر دوربین زوم تعبیه شده در گوشی هواوی P30 پرو که در حال حاضر بهترین نمونه موجود محسوب می‌شود، باید به فناوری سوپر رزولوشن هم اشاره کنیم که با ترکیب اطلاعات دریافتی از دوربین زوم و دوربین اصلی، فرایند زوم را به‌صورت روان‌تری اجرا می‌کند. در هر صورت باید اذعان کنیم که دوربین هواوی P30 پرو، فاصله‌ی زیادی با دیگر پرچم‌داران و حتی دوربین‌های نسل‌های قبلی خود دارد. یکی دیگر از نقاط قوت آن، بخش بوکه است که سنسور رده بالا ToF می‌تواند با دقت زیادی پس‌زمینه سوژه را محو کند.

در کنار این موارد، نباید کیفیت بسیار بالای دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم که در محیط‌های کم‌نور عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد و در بدترین شرایط نوری هم جزئیات زیاد و عکس‌های باکیفیتی را ثبت می‌کند. عملکرد سیستم فوکوس خودکار و فلش هم بسیار عالی است.

البته باید به ضعف‌های دوربین هواوی P30 پرو هم بپردازیم. به‌عنوان مثال، نسبت به دوربین میت ۲۰ پرو، شاهد کاهش وسعت گستره دینامیکی هستیم و رندر رنگ‌ها هم می‌توانست بهتر باشد.

سایت DxOMark برای فیلمبرداری این گوشی نمره ۹۷ را در نظر گرفته که اگرچه نمره بالایی محسوب می‌شود، ولی بهترین نیست و این یعنی فیلمبرداری این گوشی همتای میت ۲۰ پرو و یک امتیاز پایین‌تر از P20 پرو به حساب می‌آید. ترکیب لرزشگیر اپتیکال و دیجیتال باعث شده شاهد ویدیوهای روانی باشیم و کیفیت فیلم‌های ثبت شده در محیط‌های کم‌نور بسیار عالی است ولی مقداری نویز هم مشاهده می‌شود. مشکل رندر رنگ‌ها هم تا حدی در ویدیوها مشاهده می‌شوند.

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی P30 پرو هم موفق به اخذ نمره ۸۹ شده که این یعنی شاهد بهبود زیادی نسبت به میت ۲۰ پرو (۷۵) و P20 پرو (۷۲) هستیم. با این وجود، دوربین سلفی گلکسی اس ۱۰ پلاس امتیاز ۹۶ را دریافت کرده و این یعنی در این زمینه، دوربین سلفی هواوی یکی از بهترین‌ها به حساب می‌آید.

دوربین سلفی هم از لحاظ گستره دینامیکی و کیفیت بالا در محیط‌های کم‌نور عملکرد قابل توجهی دارد. با وجود اینکه در کنار دوربین سلفی سنسورهای بیشتری حضور ندارد، ولی خوشبختانه عملکرد آن از نظر حالت بوکه بسیار خوب است و از لحاظ ثبت جزئیات می‌توانست بهتر از این باشد.

منبع: GSM Arena

The post دوربین هواوی P30 پرو بیشترین امتیاز DxOMark را دریافت کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala