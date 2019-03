هواوی p30 پرو جدیدترین و قدرتمندترین پرچم‌دار این شرکت به حساب می‌آید که به‌خصوص در زمینه‌ی دوربین، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. این گوشی از دوربین چهارگانه همه‌فن‌حریف بهره می‌برد که تقریبا تمام نیازها را پوشش می‌دهد. در ادامه به قابلیت‌های این دوربین می‌پردازیم.

سنسور جدید: اول از همه باید به سنسور دوربین اصلی که هواوی از آن تحت عنوان SuperSpectrum یاد می‌کند، اشاره کنیم که از آرایه فیلتر RYYB (قرمز، زرد، زرد، آبی) بهره می‌برد. با جایگزین کردن زیرپیکسل‌های (sub-pixels) زرد به جای رنگ سبز، هواوی اعلام کرده که این سنسور نسبت‌های مدل‌های معمولی می‌تواند تا ۴۰ درصد نور بیشتری دریافت کند.

زوم ۱۰ برابری: شاخص‌ترین ویژگی هواوی P30 پرو، دوربین پریسکوپی آن است که به تنهایی می‌تواند زوم اپتیکال ۵ برابری را امکان‌پذیر کند و با ترکیب اطلاعات دریافتی از دوربین اصلی، قادر به ارائه زوم هیبریدی ۱۰ برابری بدون کاهش کیفیت است. این کمپانی همچنین اعلام کرده که کاربران با استفاده از زوم دیجیتالی می‌توانند تا ۵۰ برابر زوم کنند که البته در چنین روشی، طبیعتا شاهد کاهش کیفیت خواهیم بود.

هوش مصنوعی: هوش مصنوعی دیگر به عضو جدایی‌ناپذیر دوربین گوشی‌های هوشمند بدل شده است. هواوی اعلام کرده که گوشی مذکور از الگوریتم‌هایی بهره می‌برد که با شناسایی عناصر موجود در فریم (مانند چهره‌ها، چمن یا خورشید) می‌تواند گستره دینامیکی آن‌ها را به‌صورت خودکار بهینه‌سازی کند.

حالت شب: مانند پیکسل ۳، هواوی P30 پرو هم از قابلیت نرم‌افزاری حالت شب بهره می‌برد. هواوی در این مراسم، این قابلیت را با عکس‌های گرفته شده توسط آیفون XS و گلکسی اس ۱۰ پلاس مقایسه کرد که با توجه به این مقایسه‌ها، شاهد نتایج بسیار قابل توجهی بودیم. ولی در نهایت باید تا زمان عرضه این گوشی صبر کنیم و بعد از مقایسه این مشخصه با قابلیت Night Sight گوگل با دقت بیشتری می‌توان اظهارنظر کرد.

دوربین مدت‌پرواز (ToF): در کنار سه‌دوربین اصلی هواوی P30 پرو، شاهد یک سنسور ToF هم هستیم که وظیفه‌ی ثبت اطلاعات مربوط به عمق را برعهده دارد. این سنسور با تشخیص سوژه یا سوژه‌های اصلی، می‌تواند با دقت بیشتری پس‌زمینه را از آن‌ها جدا کند تا نرم‌افزار بتواند حالت بوکه را با زیبایی زیادی عملی کند. هواوی همچنین قصد دارد از این سنسور برای اهداف مربوط به واقعیت افزوده استفاده کند و مثلا به کاربران این امکان را بدهد که اندازه‌های اشیاء را با دقت بیش از ۹۸.۵ درصدی اندازه‌گیری کنند.

فیلمبرداری دوگانه: در نهایت باید بگوییم که دوربین اصلی و دوربین تله‌فوتو هواوی P30 پرو به‌صورت همزمان می‌توانند فیلم‌برداری کنند و سپس با کنار هم قرار دادن تصویر دریافتی از این دو لنز، کاربر موردنظر می‌تواند دو نمای مختلف از سوژه را در اختیار داشته باشد. اگرچه این قابلیت نسبت به دیگر موارد ذکر شده در این لیست کمتر کاربردی است، ولی در هر صورت توانایی‌های حائز اهمیت دوربین این گوشی را نشان می‌دهد.

منبع: The Verge

The post مهم‌ترین قابلیت‌های دوربین چهارگانه هواوی P30 پرو appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala