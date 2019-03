طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، گلکسی نوت ۱۰ احتمالا فاقد دکمه‌های فیزیکی است. البته باید بگوییم که یکی از رسانه‌های کره‌ای این خبر را منتشر کرده و هنوز نباید چندان آن را جدی بگیریم. بر اساس این گزارش، سامسونگ برای این گوشی می‌خواهد به طراحی فاقد دکمه روی بیاورد. در این خبر اشاره‌ای به احتمال حذف حفره‌های مختلف نشده که البته با توجه به اهمیت حیاتی قلم S Pen برای گوشی‌های گلکسی نوت، احتمال حذف حفره‌ها بسیار پایین است.

با حذف دکمه‌های فیزیکی، سامسونگ باید به بهره‌گیری از روش‌هایی مانند فشار بر بدنه یا تعبیه سنسورهای حساس به فشار روی بیاورد. از بین گوشی‌هایی که از رویکرد اولی بهره می‌برند، می‌توانیم به گوشی‌های HTC و گوگل اشاره کنیم. در این میان گوشی ویوو APEX 2019 هم رویکرد بسیار افراطی اتخاذ کرده و حتی حفره‌های مربوط به اسپیکر و پورت USB-C را هم حذف کرده است.

سایت ETNews خاطرنشان کرده که سامسونگ ابتدا این طراحی را برای یکی از گوشی‌های سری گلکسی A عملی خواهد کرد. اخیرا گوشی‌های سری A به موش آزمایشگاهی سامسونگ برای ارائه‌ی ویژگی‌های نوآورانه بدل شده‌اند و به همین خاطر اگر طراحی بدون دکمه فیزیکی مورد استقبال قرار نگیرد، احتمالا سامسونگ تا اطلاع ثانوی این رویکرد را رها خواهد کرد.

با توجه به اینکه تا چند ماه دیگر گلکسی نوت ۱۰ معرفی می‌شود، به احتمال زیاد برای این گوشی شاهد چنین اقدامی نخواهیم بود و در حال حاضر هم هنوز خبری مبنی بر احتمال عرضه یک گوشی فاقد دکمه عضو سری گلکسی A منتشر نشده است.

منبع: Slash Gear

