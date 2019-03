گلکسی فولد نشان‌دهنده‌ی آغاز دوران جدیدی برای صنعت گوشی‌های هوشمند و سامسونگ به‌عنوان یک سازنده است ولی در رابطه با دوام نمایشگر تاشو آن همچنان نگرانی‌های زیادی وجود دارد. با این حال، سامسونگ بارها اعلام کرده که کاربران نگران این موضوع نباشند و در این رابطه ویدیویی را از آزمایش دوام نمایشگر گلکسی فولد منتشر کرده است.

دوام پنج ساله نمایشگر

برای بررسی دوام این نمایشگر، سامسونگ آزمایش‌های مختلفی را طراحی کرده که یکی از آن‌ها، یک آزمایش هفت روزه است که طی آن بارها نمایشگر گلکسی فولد باز و بسته می‌شود. برای این آزمایش، یک دستگاه اختصاصی طراحی و ساخته شده که بدون فوت وقت، مرتبا نمایشگر موردنظر را باز و بسته می‌کند. بر اساس این آزمایش‌ها، سامسونگ اعلام کرده که تا حداقل ۲۰۰ هزار بار، کاربران با خیال راحت می‌توانند این گوشی را باز و بسته کنند که این یعنی اگر روزانه ۱۰۰ بار چنین کاری انجام شود، نمایشگر موردنظر از دوام ۵ ساله بهره می‌برد. در ادامه می‌توانید این ویدیو را تماشا کنید.

طبیعتا، سامسونگ فیلم کامل این فرایند یک هفته‌ای را منتشر کرده و در این ویدیو، شاهد کلیپ ۳۴ ثانیه‌ای از عملکرد این دستگاه هستیم. در این ویدیو، چین‌خوردگی میان نمایشگر مشهود نیست ولی طبق برخی از گزارش‌ها و ویدیوها، باید انتظار چنین مشکلی را داشته باشیم.

احتمالا وجود چین‌خوردگی در میان نمایشگر

مدتی قبل ویدیویی از گلکسی فولد منتشر شد که گویا یکی از مدل‌های اولیه محسوب می‌شود و به همین خاطر احتمالا ماه‌ها تحت آزمایش‌ها و بررسی‌های مختلف بوده است. به همین خاطر شاید بر اساس این مدل نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم ولی در هر صورت در این ویدیو می‌توانیم چین خوردگی ایجاد شده در میان نمایشگر را مشاهده کنیم و باید ببینم که در مدل نهایی سامسونگ توانسته این مشکل را برطرف کند یا نه.

البته باید خاطرنشان کنیم که چین خوردگی گلکسی فولد احتمالا در مقایسه با هواوی میت ایکس چندان به چشم نمی‌آید زیرا میت ایکس از نمایشگر بیرونی بهره می‌برد و بخش میانی آن طی مرور زمان احتمالا چین خوردگی بزرگتری پیدا می‌کند.

قیمت و تاریخ عرضه گلکسی فولد

در تاریخ ۲۶ آوریل مدل ۴G LTE این گوشی با قیمت ۱۹۸۰ دلاری روانه‌ی بازار آمریکا می‌شود و البته باید انتظار عرضه مدل ۵G آن را هم داشته باشیم که در رابطه با قیمت آن هنوز گزارش موثقی منتشر نشده است. در همین تاریخ، پیش‌فروش این گوشی برای ۱۵ کشور اروپایی آغاز می‌شود و از تاریخ ۳ مه عرضه آن آغاز خواهد شد. در رابطه با قیمت آن در اروپا هم طبق اعلام سامسونگ، این گوشی با قیمت ۲۰۰۰ یورویی به فروشگاه‌ها راه پیدا می‌کند. در نهایت باید بگوییم که تعداد بسیار محدودی از این گوشی‌ها عرضه می‌شود زیرا طبق اعلام سامسونگ، در هر ماه حداکثر ۱۰۰ هزار واحد از این گوشی تولید خواهد شد.

