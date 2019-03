چند ماه قبل، مدیرعامل شیائومی ویدیویی از نخستین گوشی تاشو این شرکت منتشر کرد که در آن شاهد تا شدن گوشی مذکور در دو بخش مختلف بودیم. در همین رابطه، روز گذشته یک ویدیو کوتاه ۱۰ ثانیه‌ای از این گوشی تاشو در شبکه اجتماعی Weibo منتشر شد. گفته می‌شود این گوشی در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی با قیمت ۹۹۹ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود. مانند هواوی میت ایکس، این گوشی شیائومی هم در بازار آمریکا عرضه نخواهد شد. اگر این قیمت حقیقت داشته باشد، شیائومی بار دیگر می‌تواند یک گوشی بسیار مقرون به صرفه را روانه‌ی بازار کند و در این زمینه تمام رقبا را کنار بزند. در ادامه می‌توانید این ویدیو کوتاه را تماشا کنید.

با توجه به عدم عرضه گوشی‌های تاشو چینی در آمریکا، ظاهرا تنها رقیب سامسونگ در این بازار، گوشی تاشو موتورولا خواهد بود. موتورولا برای طراحی این گوشی، به بهره‌گیری از طرح نوستالژیک گوشی RAZR روی آورده که بیش از ۱۳۰ میلیون عدد از نخستین مدل آن طی ۴ سال به فروش رفت. این گجت البته برخلاف گلکسی فولد از سخت‌افزارهای رده‌بالا بهره نمی‌برد.

در حال حاضر هنوز شیائومی خبرهای رسمی در مورد قیمت و تاریخ عرضه گوشی تاشو خود منتشر نکرده است. البته مدیران این شرکت معمولا قبل از معرفی رسمی، اطلاعات زیادی را در مورد گوشی‌های جدید خود در شبکه اجتماعی Weibo منتشر می‌کنند که احتمالا در مورد این گوشی هم شاهد تکرار این رویکرد خواهیم بود.

