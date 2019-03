خبر کوتاه و هیجان‌انگیز است: فضانوردان آمریکایی در سال ۲۰۲۴ به ماه می‌روند. دوران تازه‌ای از رقابت فضایی آغاز شده است و سفر به ماه راه حل ترامپ برای پیشتازی آمریکا در این رقابت است.

روز سه شنبه و در جلسه‌ی شورای ملی فضا مایک پنس، معاون اول ترامپ، برنامه‌ی جدید آمریکا برای بازگشت به ماه را اعلام کرد. پیش از این قرار بود فضانوردان ناسا در سال ۲۰۲۸ به ماه سفر کنند، اما به گفته‌ی پنس «این به اندازه‌ی کافی خوب نیست. ما بهتر از این‌ها هستیم!».

اکنون سیاست رسمی ایالات متحده درباره‌ی سفر به ماه اعلام شده و ناسا برای عملی کردن خواسته‌ی ترامپ تنها پنج سال زمان دارد.

مایک پنس در جلسه‌ی اخیر اشاره کرده که آمریکا باید در این قرن نیز پیشتاز رقابت‌های فضایی باشد. با توجه به پیشرفت‌های اخیر روسیه و چین سفر به ماه در اولویت برنامه‌های فضایی آمریکا قرار گرفته است. چین چندی پیش توانست برای اولین بار فضاپیمایی را در نیمه‌ی پنهان ماه فرود بیاورد. از سوی دیگر بیش از هفت سال است که آمریکا برای ارسال فضانوردانش به ایستگاه فضایی بین‌المللی به فضاپیمای سایوز روسیه نیازمند است.

در چنین شرایطی ترامپ سفر به ماه را اولویت اول برنامه‌ی فضایی آمریکا قرار داده است. صحبت‌های مایک پنس نیز از جوی رقابتی در این زمینه خبر می‌دهد.

برنامه‌ی جدید آمریکا برای سفر به ماه با پروژه‌ی آپولو متفاوت است. این بار ناسا قصد دارد پایگاهی دائمی را در سطح ماه ایجاد کند. گام بعدی نیز سفر به مریخ و حتی فراتر از آن است.

پایگاه آمریکا در ماه احتمالا در منطقه‌ای نزدیک به قطب جنوب ماه احداث خواهد شد. منطقه‌ای که از ذخایر یخ آب فراوانی برخوردار است.

مایک پنس در سخنرانی خود تاکید کرد که سفر به ماه در سال ۲۰۲۴ شدنی است. همان‌گونه که ماموریت آپولو ۱۱ در سال ۱۹۶۹، یعنی تنها ۱۲ سال پس از آغاز عصر فضا، با موفقیت همراه بود.

رییس ناسا نیز به معاون اول ترامپ اطمینان داد که ناسا برای این چالش آماده است.

ناسا برای رسیدن به این هدف احتمالا به همکاری شرکت‌های فضایی خصوصی نیز نیاز دارد. چرا که ممکن است سامانه‌ی پرتاب فضایی یا SLS تا سال ۲۰۲۴ آماده‌‌‌ی پرتاب به فضا نباشد.

برنامه‌ی فعلی ناسا برای سفر به ماه ساخت یک ایستگاه فضایی کوچک در مدار ماه است که گیت‌وی (Gateway) نام گرفته است. این مدارگرد نقطه‌ی آغازی برای سفرهای روباتیک و سرنشین‌دار به سطح ماه خواهد بود. طبق برنامه ساخت گیت‌وی در سال ۲۰۲۲ آغاز خواهد شد.

از زمان ماموریت آپولو ۱۷ در سال ۱۹۷۲ تا کنون هیچ انسانی بر سطح ماه قدم نگذاشته است. باید دید آیا ایالات متحده می‌تواند تنها در طول پنج سال دوباره پای انسان را به ماه باز کند.

عکس کاور: سخنرانی مایک پنس در جلسه‌ی شورای ملی فضا.

Credits: NASA

